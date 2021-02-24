Хацкевич: Прошло уже два с половиной года, а у Динамо так и не появился забивной форвард

Бывший тренер " Динамо " Александр Хацкевич поделился своим мнением относительно форвардов "бело-синих", а также объяснил, почему Супряга и Русин не могут закрепиться в столичной команде.

"На некоторые моменты в жизни Мбокани я закрывал глаза, но главное что он делал – выходил на поле и забивал. Он много очков принес команде. Есть ли сейчас в "Динамо" форвард уровня Мбокани? У меня эта проблема была, когда после ухода Мбокани, Мораеса и Кравца остался один Беседин. И вижу, что на сегодняшний момент она не решена, хотя прошло уже два с половиной года.

Да, есть молодые, перспективные ребята, плюс то несчастье, которое произошло с Артемом Бесединым, выбило его на год. Супряга, Русин… Амбиции – амбициями, но ты еще должен иметь уровень мастерства соответствующий и быть наконечником атак. Этого им не хватало, когда и я тренировал "Динамо". Мы искали разные варианты, и перевод того же Вербича в атаку, но это не от хорошей жизни.

Супряга у нас был недолго, по-моему, первый раз вышел на игру с "Аяксом". Тяжело выйти, когда на стадионе 80 тысяч, плей-офф Лиги чемпионов. Может, мы его выпустили, где-то рискуя. Но я перед этим разговаривал и с Димой Михайленко, у которого он играл. Сказал, что есть хорошие качества, но почему он им не пользуется – вопрос к самому Супряге. Ну и влияние агентов. Когда Супряга забивал за "Днепр", все начинали: "Вот, уже не Владик, а Влад". А оказывается, что он еще Владик. Ему нужно было немножко вернуться на другую орбиту. Да, он стал чемпионом мира. Но это только молодежный чемпионат мира. Надо стиснуть зубы и продолжать работать.

Что касается Цитаишвили, то присутствие Цыганкова [который играет на его позиции] – не проблема, а конкуренция. Гио – молодой парень и у него достаточного много сильных качеств, но у "Динамо" на его позиции — сильная конкуренция. Его уход в "Ворсклу", должен пойти на пользу. Есть примеры, когда игроки возвращаются из аренды и становятся лидерами "Динамо". Он молодой парень, у него все есть. Попав в руки Юрия Максимова, поймет, что такое взрослый футбол", - сказал Хацкевич.