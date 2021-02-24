Каштру: Хочу поработать в топ-5 европейских лиг. Англия, Испания, может быть, Италия

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру рассказал о своих дальнейших планах на тренерском поприще.

- Каковы ваши планы, среднесрочные и долгосрочные?

- В футболе никогда не знаешь, что произойдёт. Цели всегда меняются, и мы никогда не должны сдаваться. Я всегда говорил, что хочу тренировать национальную команду, но для этого я должен возглавлять команды, которые претендуют на победу в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Мое настоящее – это "Шахтер". Мне нравится здесь, это сильный клуб, который всегда играет в Лиге чемпионов и борется за титулы.

- Как вы думаете, в каких лигах вы бы лучше всего себя проявили?

- Я вижу себя в топ-5 европейских лиг, таких как Англия, Испания, может быть, Италия... Это пятерка лучших европейских чемпионатов. Это то, чего хочет тренер, и я ставлю эту цель перед собой, но при этом всегда думаю, что сейчас у меня все хорошо.

- Как думаете, такие команды как "Реал", "Интер", "Сити", у которых вы отбирали очки с "Шахтером", могут ли они обратить на вас, как на тренера, свое внимание?

- На данный момент я на 100% сосредоточен на "Шахтере". Если что-то и произойдет, для этого у меня есть агент, который держит меня подальше от всего этого шума, чтобы я мог правильно выполнять свою работу и приносить максимум "Шахтеру".

- Несколько месяцев назад ходили слухи об интересе "Валенсии" к вам. Это команда, в которой много португальцев, которую вы хорошо знаете, и которая нуждается в таком влиянии в Европе, которого вы добились. Как вам такой вариант?

- "Валенсия" – это история футбола как в Испании, так и в Европе. Фантастический клуб, но сейчас у них не лучшие времена, хотя в футболе все меняется. Я хорошо знаю многих игроков.

- Сейчас шутят, что в Испании очень не хватает португальцев, особенно в "Реале"…

- Я думаю, что сейчас многое изменилось, смотрят на работу и прогресс. Но да, я согласен, что португальцы очень хорошо проявили себя в Испании. Я помню работу, которую сделал Моуринью, это было что-то фантастическое, как и Криштиану Роналду.