"Реал потерял перед Шахтером Рамоса, а мы - 11 игроков". Луиш Каштру - о победах над Зиданом и будущих целях

В преддверии ответного матча против "Маккаби" в Лиге Европы, главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру дал большое интервью испанскому изданию AS. В нем он вспомнил недавние победы над "Реалом", рассказал о жизненной философии, поделился своими целями, а также оценил прогресс молодых звезд европейского футбола.

- Как вы можете оценить свой период работы в “Шахтере”?

Прошлый чемпионат мы закончили с отрывом в 23 очка от второго места, а также вышли в полуфинал Лиги Европы. Сейчас мы ведем борьбу с “Динамо”, хотим выиграть кубок, а также хорошо показать себя в еврокубках. С перспективой взять требл (смеется). Пока рано еще о чем-то говорить.

- Какие воспоминания о матчах этого сезона против “Реала”, в которых удалось добыть две победы с общим счетом 5:2? В чем секрет?

Это две потрясающие игры, ведь “Реал” - одна из лучших команд в Европе. Но это не секрет, а философия работы. В футболе всегда нужно анализировать, чтобы сыграть как можно лучше против определенного соперника. Если с “Реалом” вы побежите в атаку, то они вас уничтожат. Нужно было сыграть противоположным образом, чтобы добиться некого баланса, сыграть здраво. “Шахтеру” нужно было использовать пространство и проявить смелость.

- Вы очень скромный, а уже добились больших результатов...

Я доволен своей карьерой, но здесь дело не в скромности, а в собственной философии, которая основана на трех важных принципах. Первое, я уважаю свою профессию и команду. Второе, нужно быть смелым, чтобы достичь цели.

И самое главное, приверженность выбранной стратегии. Всегда нужно делать то, что ты считаешь верным, а не то, что говорит общество. Но нужно быть готовым, что однажды что-то пойдет не так. Всегда, когда случаются неудачи, люди ищут виноватого, но нужно продолжать делать то, что сам думаешь, а не то, что говорят другие. Нам могут сказать, что мы проиграли, так как сделали 2-3 лишние замены. Я хочу быть там, где доверять будут не только результатам, но и моей работе. Нужно иметь связь с клубом и всегда оставаться честным перед собой.

- Как вам удалось мотивировать команду перед первым матчем с “Реалом”, когда у вас было столько потерь в составе?

Сейчас я перестал думать о “Реале”, ведь в моей голове мысли о настоящем, а не о прошлом. Но для нас это был очень важный матч. Мы играли, когда в команде было много потерь. На пресс-конференции мне сказали, что соперник потерял Рамоса, но у меня вылетело 11 игроков. В подобных моментах тренер и игроки должны обладать смелостью. Мы выбрали правильную тактику и дела у нас шли хорошо. Мы уважали соперника, но каждый игрок знал, что должен делать с мячом и без мяча.

- Что для Вас означало обыграть Зидана?

Зидан - один из лучших тренеров в мире и я очень его уважаю. Мне странно комментировать такого великого тренера. Такие, как он, никогда не теряют в качестве. Когда они нам проиграли, говорили, что “Реал” в кризисе, но посмотрите на них сейчас.

- Ваше мнение о нем не изменилось с того времени?

Мы сыграли правильно, но мое представление о “Реале” с того времени не изменилось. “Реал” - это клуб с игроками мирового уровню, которые обладают прекрасными качествами. Сейчас же я сосредоточен на настоящем, а прошлое служит опытом.

- Помимо двух побед над “Реалом”, вы также играли с “Интером”, который за два матча не смог вам забить и вылетел из еврокубков. Сейчас они лидируют в Серии А. Как вы тактически готовились к такому сопернику?

К каждому игре нужно подходить по-разному. Схема игры против “Реала” отличалась от игры против “Интера”. Это были четыре прекрасных вечера. “Интер” очень хорошо прессингует и играет по схеме 3-5-2, так что матчи против них отличались. Интересно, что после жребия многие говорили, что у нас нет шансов против “Реала” и “Интера”, но с “Боруссией” нам было играть гораздо сложнее.

- К слову, сезоном ранее вы также обыграли “Аталанту” на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Я помню тот сезон. Мы смогли сыграть вничью против “Ман Сити”, а также обыграли очень хорошую “Аталанту”. Нам удалось дважды забить на выезде, потому что мы до конца верили в свой успех. Победный гол случился на 90+5.

- Вы представляете скромный европейский клуб, но не боитесь играть против лучших команд мира. В чем секрет Луиша Каштру, который помог ему добиться этого?

Не нужно бояться играть против любого соперника на любом стадионе. Всегда есть шанс на победу. Я убеждался в этом на разных этапах своей карьеры. В конце концов, у “Шахтера” хорошая история в еврокубках, так что мы не должны никого бояться.

- Каковы Ваши среднесрочные и долгосрочные цели?

В футболе никогда не знаешь, что будет дальше. Цели всегда могут поменяться, но нужно продолжать следовать за мечтой. Я всегда говорил, что хотел поработать со сборной Португалии, но для этого мне нужно работать с командами, которые борются за высокие цели в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. “Шахтер” - мое настоящее. Мне нравится находиться здесь. “Шахтер” - сильная команда, которая всегда играет в Лиге Чемпионов и борется за трофеи.

- Какой национальный чемпионат вам мог бы подойти?

Я вижу себя в пятерке лучших чемпионатов мира - Англия, Испания, возможно Италия. Там хочет работать любой тренер и я ставлю эту цель перед собой.

- Вам удалось на равных играть против “Реала”, “Интера”, “Ман Сити”. Как думаете, могут ли европейские гранды попробовать переманить вас уже летом?

На данный момент я полностью сосредоточен на “Шахтере”. У меня есть мой представитель, которые держит меня подальше от любой шумихи, чтобы я мог сосредоточиться на теперешней команде.

- Несколько месяцев назад ходили слухи об интересе “Валенсии” к вам. Как вы оцениваете подобный вариант?

Это клуб с прекрасной историей. Сейчас они переживают не лучшие свои времена, но в футболе все меняется. Я знаю многих их игроков.

- В Испании любят португальских тренеров и в “Реале” тоже (смеется)

Я думаю, что сейчас многое изменилось и все смотрят на тренерские умения. Но я согласен, что португальцы имели успех в Испании. Я помню, какую фантастическую работу удалось проделать Моуриньо. Как и Криштану Роналду.

- Жоау Фелиш. Как вы думаете, сможете ли вы когда-то с ним поработать?

Я пересекался с ним, когда работал в структуре “Порту”, он тренировался в команде. Это прекрасный игрок с большим игровым интеллектом. Сейчас Жоау играет за топ-клуб, мне еще нужно многое для этого сделать.

- Как вы оцените теперешнюю игру сборной Португалии?

Фернанду Сантуш - невероятный специалист, который проделывает отличную работу. Португалия, Франция и Германия - очень сильные команды.

- Килиан Мбаппе - один из лучших в мире на данный момент. Прокомментируйте его прогресс.

Мбаппе начинал в “Монако”, когда клуб тренировал португалец Леонарду Жардим. Тогда он был маленьким мальчиком, который подавал надежды, но он много работал и серьезно спрогрессировал. Ему удалось стать гораздо лучше, потому что он работал над недостатками. Однажды у него будет шанс выиграть Золотой мяч.

Перевод и адаптация - Георгий Грошев

Фото - ФК "Шахтер", IFFHS