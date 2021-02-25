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Олимпик уволил главного тренера - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Яя Туре - будет новым наставником?

Олимпик уволил главного тренера - источник

Новина українською

Донецкий "Олимпик" отправил в отставку главного тренера команды Игоря Климовского. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Президент клуба Владислав Гельзин был недоволен результатами команды на старте второго круга чемпионата Украины.

В первых двух турах донецкий клуб проиграл киевскому "Динамо" (1: 3) и "Днепру-1" (0: 2).

48-летний специалист возглавлял "Олимпик" с июля 2020 года. Под его руководством "олимпийцы" в 15-ти матчах одержали 5 побед, 2 ничьи и 8 поражений.

По информации источника, основным претендентом является экс-тренер сборной Украины Юрий Калитвинцев.

Напомним, что ранее к тренерскому штабу "Олимпика" присоединился Яя Туре. В текущем сезоне в турнирной таблице УПЛ донецкий клуб находится на 8-м месте, в активе клуба 17 очков.

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В статье: Олимпик (Донецк) Игорь Климовский
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
25.02.2021 в 09:27
Я думаю что он скорее всего понял что невозможно когда командой руководят два главных тренера. А так оно и есть и Туре пришел с неограниченными полномочиями
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ещё не специалист (Кривой Рог)
25.02.2021 в 08:47
не может быть.
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