Олимпик уволил главного тренера - источник

Донецкий "Олимпик" отправил в отставку главного тренера команды Игоря Климовского. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Президент клуба Владислав Гельзин был недоволен результатами команды на старте второго круга чемпионата Украины.

В первых двух турах донецкий клуб проиграл киевскому "Динамо" (1: 3) и "Днепру-1" (0: 2).

48-летний специалист возглавлял "Олимпик" с июля 2020 года. Под его руководством "олимпийцы" в 15-ти матчах одержали 5 побед, 2 ничьи и 8 поражений.

По информации источника, основным претендентом является экс-тренер сборной Украины Юрий Калитвинцев.

Напомним, что ранее к тренерскому штабу "Олимпика" присоединился Яя Туре. В текущем сезоне в турнирной таблице УПЛ донецкий клуб находится на 8-м месте, в активе клуба 17 очков.