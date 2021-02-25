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Олимпик уволил главного тренера - источник
Яя Туре - будет новым наставником?
Донецкий "Олимпик" отправил в отставку главного тренера команды Игоря Климовского. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Президент клуба Владислав Гельзин был недоволен результатами команды на старте второго круга чемпионата Украины.
В первых двух турах донецкий клуб проиграл киевскому "Динамо" (1: 3) и "Днепру-1" (0: 2).
48-летний специалист возглавлял "Олимпик" с июля 2020 года. Под его руководством "олимпийцы" в 15-ти матчах одержали 5 побед, 2 ничьи и 8 поражений.
По информации источника, основным претендентом является экс-тренер сборной Украины Юрий Калитвинцев.
Напомним, что ранее к тренерскому штабу "Олимпика" присоединился Яя Туре. В текущем сезоне в турнирной таблице УПЛ донецкий клуб находится на 8-м месте, в активе клуба 17 очков.
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