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Финский клуб арендовал форварда Олимпика
С правом выкупа
FC Lahti
Нападающий донецкого "Олимпика" Джеффри Чинеду официально перешел в аренду финского клуба "Лахти". Об этом сообщает Twitter-канал клуба.
Договор заключен сроком на один год и включает право на выкуп игрока по завершении арендного периода.
Tervetuloa Lahteen! Nigerialaishyökkääjä Chinedu Geoffrey siirtyy lainalle FC Lahteen Ukrainan pääsarjaseura Olimpik Donetskista.— FC Lahti (@FCLahti1996) February 24, 2021
Sopimusuutiseen: https://t.co/SfTvwQusKs#FCLahti #Veikkausliiga pic.twitter.com/OJwaSPti1p
Летом 2019 года Чинеду подписал контракт с "Олимпиком", но проявить себя не удалось. В 11 матчах УПЛ он забил ни одного гола.
В марте 2020 года нигериец на правах аренды перешел в эстонскую "Нарву-Транс", где играл до конца года. Во всех турнирах он провел 26 выступлений, в которых забил 15 голов и отдал 5 голевых передач.
Напомним, что ранее была информация о том, что "Олимпик" уволил главного тренера.
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