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Финский клуб арендовал форварда Олимпика

Премьер-лига
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С правом выкупа

Финский клуб арендовал форварда Олимпика

FC Lahti

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Нападающий донецкого "Олимпика" Джеффри Чинеду официально перешел в аренду финского клуба "Лахти". Об этом сообщает Twitter-канал клуба.

Договор заключен сроком на один год и включает право на выкуп игрока по завершении арендного периода.

Летом 2019 года Чинеду подписал контракт с "Олимпиком", но проявить себя не удалось. В 11 матчах УПЛ он забил ни одного гола.

В марте 2020 года нигериец на правах аренды перешел в эстонскую "Нарву-Транс", где играл до конца года. Во всех турнирах он провел 26 выступлений, в которых забил 15 голов и отдал 5 голевых передач.

Напомним, что ранее была информация о том, что "Олимпик" уволил главного тренера.

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В статье: Олимпик (Донецк) Джеффри Чинеду
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Источник:
FCLahti

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