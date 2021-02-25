Хавбек Десны - о дебюте в УПЛ: Мечтал сыграть в составе черниговского клуба

Полузащитник "Десны" Евгений Чепурненко в интервью клубного медиа прокомментировал свое возвращение в черниговский клуб.

- В зимнее трансферное окно состав "Десны" пополнило 5 новичков, но наибольший ажиотаж среди болельщиков вызвало именно твой приход. Какие твои первые впечатления после возвращения в родную команду?

- Впечатления после возвращения в "Десну" только положительные. Я даже мечтать не мог о возвращении в родной клуб, но за несколько дней до вылета в Турцию позвонил Александр Дмитриевич и пригласил пройти учебно-тренировочный сбор вместе с Десной. Спасибо ему за доверие и буду все для этого делать, чтобы оправдать его доверие.

- Еще несколько месяцев назад ты был игроком клуба "Диназ", а сейчас ты уже игрок одного из лидеров УПЛ. На сколько большая разница в уровне соревнований, и удалось уже подстроиться под новые нагрузки и требования?

- Разница конечно существенная, здесь даже нет смысла сравнивать. Относительно требований и нагрузок, думаю для меня это не будет очень трудно, ведь я хорошо знаю Александра Дмитриевича, его видение футбола и знаю его требования, поэтому, надеюсь, проблем с адаптацией не возникнет. А уже в официальных матчах, когда получу шанс, смогу оценить уровень УПЛ.

- В матче против "Динамо" ты дебютировал в УПЛ. На сколько это было важно для тебя? Волновался перед выходом на поле?

- Конечно, это была моя мечта - сыграть в УПЛ, и сыграть именно в составе "Десны". Несколько лет назад мы получили право играть в Премьер-лиге, но при всем известных обстоятельств сыграть там не удалось. После этого наши пути с командой разошлись, и конечно остался определенный осадок - не удалось сыграть в УПЛ с "Десной". Впрочем, я не опустил руки и продолжал много работать и благодаря судьбе, снова получил такой шанс. Конечно, первый матч в УПЛ и сразу против такого гранда как "Динамо", заставил немного поволноваться, но как только вышел на поле, хоть и на несколько минут, все отошло на второй план, полная концентрация и максимальное сосредоточение на игровых задачах.

- Что ты думаешь не хватило, чтобы удержать победный счет в матче с "Динамо"?

- Даже не знаю, наша команда прекрасно выглядела в течение всей игры, много создавала, организовано оборонялись. Не хватило видимо немного везения, как бы ни это случайное попадание мяча в руку защитника и пенальти, то думаю игра бы так и закончилась нашей победой.

- В пятницу "Десна" проведет очередной матч чемпионата против "Ингульца". Как проходит подготовка к игре?

- Готовимся в Чернигове, на поле с искусственным покрытием, в принципе все так же, как мы делали и перед игрой с "Динамо". Будет конечно детальный разбор соперника от тренеров и целенаправленная подготовка именно на ближайший матч.

- За счет чего "Десна" может достичь положительного результата в этом матче?

- Главное соблюдать тренерских установок и максимально выкладываться на футбольном поле. Верю в положительный результат в игре с Ингульцом.