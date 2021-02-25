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Официально. Климовский покинул Олимпик
49-летний специалист возглавлял донецкий клуб с июля 2020 года
ФК Олимпик
Донецкий "Олимпик" отправил в отставку главного тренера команды Игоря Климовского. Об этом официально сообщает пресс-служба клуба.
Такое решение 49-летний специлист принял в ходе разговора с президентом команды после поединка с "Днепром-1".
Климовский присоединился к "Олимпику" в 2001 году. На протяжении 18 лет специалист работал с молодежными составами "дончан" и подготовил за это время не одно поколение высококлассных футболистов.
В апреле 2019 года, после отставки Вячеслава Шевчука, Климовский впервые принял "Олимпик" в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Тогда команда находилась в шаге от вылета в Первую лигу, однако Игорь Петрович со своим штабом сумел переломить ситуацию и сохранить "Олимпику" прописку в элите.
Во второй раз 49-летний специалист временно возглавил клуб в октябре 2019-го. Тогда после 5 поражений на старте чемпионата в отставку был отправлен Жулио Сезар. И Климовский в первом же матче помог "Олимпику" заработать первое очко в сезоне в игре с киевским "Динамо".
20 июля 2020 года Игорь Петрович официально возглавил команду. Под его руководством команда провела 15 поединков.
Напомним, что после 14-ти туров "дончане" расположились на 8-й строчке турнирной таблице УПЛ. Вместе с Климовским команду покинул и его ассистент - Руслан Уманец.
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