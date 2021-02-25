Президент Олимпика назвал имя нового главного тренера

Президент Олимпика "Олимпика" Владислав Гельзин подтвердил об отставке главного тренера Игоря Климовского. Также об этом сообщает и официальный сайт клуба.

Новым тренером донецкого клуба станет Юрий Калитвинцев, который подпишет контракт с клубом до конца следующего сезона.

"В ближайшее время Игорь Климовский перестанет быть главным тренером "Олимпика". Его заменит Юрий Калитвинцев, который сегодня будет представлен команде в качестве нового наставника. Он заключит с "Олимпиком" контракт до конца следующего сезона, то есть, на полтора года, - сказал Гельзин.

Игорь Климовский возглавлял "Олимпик" с июля 2020 года. Под его руководством "олимпийцы" в 15-ти матчах одержали 5 побед, 2 ничьи и 8 поражений.

Напомним, что последним клубом Калитвинцева было московское "Динамо" в 2016-2017 годах. Также он известен по работе с юношеской и национальной сборными Украины.