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Президент Олимпика назвал имя нового главного тренера
Контракт будет рассчитан на 1,5 года
Президент Олимпика "Олимпика" Владислав Гельзин подтвердил об отставке главного тренера Игоря Климовского. Также об этом сообщает и официальный сайт клуба.
Новым тренером донецкого клуба станет Юрий Калитвинцев, который подпишет контракт с клубом до конца следующего сезона.
"В ближайшее время Игорь Климовский перестанет быть главным тренером "Олимпика". Его заменит Юрий Калитвинцев, который сегодня будет представлен команде в качестве нового наставника. Он заключит с "Олимпиком" контракт до конца следующего сезона, то есть, на полтора года, - сказал Гельзин.
Игорь Климовский возглавлял "Олимпик" с июля 2020 года. Под его руководством "олимпийцы" в 15-ти матчах одержали 5 побед, 2 ничьи и 8 поражений.
Напомним, что последним клубом Калитвинцева было московское "Динамо" в 2016-2017 годах. Также он известен по работе с юношеской и национальной сборными Украины.
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