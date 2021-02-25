  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент Олимпика назвал имя нового главного тренера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Олимпика назвал имя нового главного тренера

Премьер-лига
(2 голосов)

Контракт будет рассчитан на 1,5 года

Президент Олимпика назвал имя нового главного тренера

Новина українською

Президент Олимпика "Олимпика" Владислав Гельзин подтвердил об отставке главного тренера Игоря Климовского. Также об этом сообщает и официальный сайт клуба.

Новым тренером донецкого клуба станет Юрий Калитвинцев, который подпишет контракт с клубом до конца следующего сезона.

"В ближайшее время Игорь Климовский перестанет быть главным тренером "Олимпика". Его заменит Юрий Калитвинцев, который сегодня будет представлен команде в качестве нового наставника. Он заключит с "Олимпиком" контракт до конца следующего сезона, то есть, на полтора года, - сказал Гельзин.

Игорь Климовский возглавлял "Олимпик" с июля 2020 года. Под его руководством "олимпийцы" в 15-ти матчах одержали 5 побед, 2 ничьи и 8 поражений.

Напомним, что последним клубом Калитвинцева было московское "Динамо" в 2016-2017 годах. Также он известен по работе с юношеской и национальной сборными Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FootBoom

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Djibouti (Djibouti)
25.02.2021 в 12:43
А перед сборами нельзя было поменять тренера. Иногда у Олимпика такой подход , удивляет
Ответить
0
0
avatar
Saturn (Киев)
25.02.2021 в 12:29
Кабан сможет
Ответить
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.02.2021 в 12:32
кабанупалилапунабак
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...