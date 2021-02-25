Владислав Гельзин: Перед Калитвинцевым стоит задача пробиться в еврокубки

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал назначение на должность главного тренера команды Юрия Калитвинцева, а также рассказал об увольнении Игоря Климовского.

"Мы приняли решение расстаться с Игорем Климовским по обоюдному согласию сторон. Могу сказать, что на это повлияли не только два стартовых поражения команды во второй части чемпионата киевскому "Динамо" и "Днепру-1". Это не основная причина. Могло быть и лучше, могло быть и хуже. Был разговор, по итогам которого мы расстаемся по обоюдному согласию сторон, но выражаем большую благодарность Игорю Климовскому за проделанную работу. Поэтому, мы ему предложили после небольшой паузы, летом, с нового сезона возглавить юношескую команду клуба.

Что касается Калитвинцева, то были разные варианты и предложения с новым главным тренером команды. Мы остановили свой выбор на Юрии Калитвинцеве, потому что я лично знаком с ним на протяжении больше 10 лет. Мы пообщались и остановили свой выбор на нем. Он уже приступает к выполнению своих обязанностей. Перед тренером стоит задача пробиться в еврокубки", - сказал Гельзин.