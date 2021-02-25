  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Владислав Гельзин: Перед Калитвинцевым стоит задача пробиться в еврокубки
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владислав Гельзин: Перед Калитвинцевым стоит задача пробиться в еврокубки

Премьер-лига
(1 голосов)

Были разные варианты и предложения по поводу нового тренера

Владислав Гельзин: Перед Калитвинцевым стоит задача пробиться в еврокубки

1927

Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал назначение на должность главного тренера команды Юрия Калитвинцева, а также рассказал об увольнении Игоря Климовского.

"Мы приняли решение расстаться с Игорем Климовским по обоюдному согласию сторон. Могу сказать, что на это повлияли не только два стартовых поражения команды во второй части чемпионата киевскому "Динамо" и "Днепру-1". Это не основная причина. Могло быть и лучше, могло быть и хуже. Был разговор, по итогам которого мы расстаемся по обоюдному согласию сторон, но выражаем большую благодарность Игорю Климовскому за проделанную работу. Поэтому, мы ему предложили после небольшой паузы, летом, с нового сезона возглавить юношескую команду клуба.

Что касается Калитвинцева, то были разные варианты и предложения с новым главным тренером команды. Мы остановили свой выбор на Юрии Калитвинцеве, потому что я лично знаком с ним на протяжении больше 10 лет. Мы пообщались и остановили свой выбор на нем. Он уже приступает к выполнению своих обязанностей. Перед тренером стоит задача пробиться в еврокубки", - сказал Гельзин.

Напомним, что в текущем сезоне в турнирной таблице УПЛ "Олимпик" на 8-м месте, в активе клуба 17 очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...