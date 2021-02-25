Луческу: Сейчас мы лидируем, но пока рано говорить о золотых медалях

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о нынешних задачах в киевском клубе.

"Я изо всех сил стараюсь снова вывести "Динамо" на международный футбольный уровень. Сейчас мы лидеры, но пока рано говорить о победе в чемпионате.

Моя основная цель – поставить команде футбол европейского уровня. Я формирую новую команду здесь. Это действительно восхитительно", – сказал Луческу.