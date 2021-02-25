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Луческу: Сейчас мы лидируем, но пока рано говорить о золотых медалях

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник киевлян - о задачах в клубе

Луческу: Сейчас мы лидируем, но пока рано говорить о золотых медалях

ФК Динамо

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о нынешних задачах в киевском клубе.

"Я изо всех сил стараюсь снова вывести "Динамо" на международный футбольный уровень. Сейчас мы лидеры, но пока рано говорить о победе в чемпионате.

Моя основная цель – поставить команде футбол европейского уровня. Я формирую новую команду здесь. Это действительно восхитительно", – сказал Луческу.

Напомним, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "Динамо" лидирует, отставая от "Шахтера" на одно очко. Сегодня команда Мирчи Луческу сыграет в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге". Первая игра завершилась ничьей 1:1.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Anadolu Agency

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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
25.02.2021 в 15:04
Напомним, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "Динамо" лидирует, отставая от "Шахтера" на одно очко. .............Прекрасное получается лидерство...........
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