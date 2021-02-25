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Луческу: Сейчас мы лидируем, но пока рано говорить о золотых медалях
Наставник киевлян - о задачах в клубе
ФК Динамо
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о нынешних задачах в киевском клубе.
"Я изо всех сил стараюсь снова вывести "Динамо" на международный футбольный уровень. Сейчас мы лидеры, но пока рано говорить о победе в чемпионате.
Моя основная цель – поставить команде футбол европейского уровня. Я формирую новую команду здесь. Это действительно восхитительно", – сказал Луческу.
Напомним, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "Динамо" лидирует, отставая от "Шахтера" на одно очко. Сегодня команда Мирчи Луческу сыграет в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге". Первая игра завершилась ничьей 1:1.
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