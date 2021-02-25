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Луческу: Динамо не удалось осуществить нормальные трансферы, но мы боремся

Премьер-лига
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В донецкой команде у него было 15 бразильских футболистов

Луческу: Динамо не удалось осуществить нормальные трансферы, но мы боремся

ФК Динамо

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в интервью турецкому СМИ рассказал о трансферах и своих взаимоотношениях с фанатами киевского клуба.

"Украинский футбол такой же сложный, как и турецкий. Это нормально, что фаны "Динамо" меня не любили. Я был в "Шахтере" 12 лет, выиграл много трофеев за это время. "Динамо" было нашим главным соперником. Такая реакция на меня была не у всех болельщиков, только у части. Болельщики "Динамо" привыкают ко мне, у нас с ними хорошие отношения.

Мои дни в "Динамо" не похожи на дни в "Шахтере". В донецкой команде у меня было 15 бразильских футболистов. В "Динамо" нет так много больших звезд. Нам не удалось провести нормальные трансферы, но мы боремся", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Anadolu Agency

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