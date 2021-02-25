Юрий Калитвинцев: С Олимпиком все произошло очень быстро, буквально сегодня ночью

Новый наставник " Олимпика " Юрий Калитвинцев дал свой первый комментарий по поводу назначения.

"Все произошло очень быстро, буквально сегодня ночью… Был звонок от президента клуба. Он спросил, нет ли у меня желания возглавить команду. Первое, что я ответил: "У вас же есть тренер!" Но президент сказал, что с тренером мы мирно и хорошо попрощались, поэтому команда сейчас без наставника. Тогда я дал согласие на встречу и, практически до утра, мы сидели и обсуждали многие футбольные дела. Лишь под утро вместе с президентом пришли к тому, что будем сотрудничать.

Каковы мои амбиции в "Олимпике"? Мне не интересна середина турнирной таблицы, а тем более борьба за выживание. Скажу так: у меня не амбиции, а амбициозность, спортивная амбициозность! Но мы не будем двигаться широкими шагами, все должно быть поступательно", - сказал Калитвинцев.

Напомним, Юрий Калитвинцев сегодня ночью подписал контракт с "Олимпиком", заменив на посту главного тренера Игоря Климовского.