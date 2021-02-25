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Юрий Калитвинцев: С Олимпиком все произошло очень быстро, буквально сегодня ночью

Премьер-лига
(1 голосов)

Гельзин не стал дожидаться утра

Юрий Калитвинцев: С Олимпиком все произошло очень быстро, буквально сегодня ночью

olimpik.com.ua

Новина українською

Новый наставник "Олимпика" Юрий Калитвинцев дал свой первый комментарий по поводу назначения.

"Все произошло очень быстро, буквально сегодня ночью… Был звонок от президента клуба. Он спросил, нет ли у меня желания возглавить команду. Первое, что я ответил: "У вас же есть тренер!" Но президент сказал, что с тренером мы мирно и хорошо попрощались, поэтому команда сейчас без наставника. Тогда я дал согласие на встречу и, практически до утра, мы сидели и обсуждали многие футбольные дела. Лишь под утро вместе с президентом пришли к тому, что будем сотрудничать.

Каковы мои амбиции в "Олимпике"? Мне не интересна середина турнирной таблицы, а тем более борьба за выживание. Скажу так: у меня не амбиции, а амбициозность, спортивная амбициозность! Но мы не будем двигаться широкими шагами, все должно быть поступательно", - сказал Калитвинцев.

Напомним, Юрий Калитвинцев сегодня ночью подписал контракт с "Олимпиком", заменив на посту главного тренера Игоря Климовского.

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В статье: Юрий Калитвинцев Олимпик (Донецк)
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Источник:
ФК Олимпик

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Комментарии (1)
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Saturn (Киев)
25.02.2021 в 16:55
Толковый был футболист, надеюсь такой же и тренер
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