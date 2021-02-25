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Зотько: Сегодня проснулись и в интернете увидели, что Климовского отстранили
Смена тренера в Олимпике произошла очень быстро
ТК Футбол
Защитник "
– Это произошло буквально ночью. Сегодня пришел новый главный тренер и сказал, что вчера вечером его набрали и сказали, что Игоря Петровича отстранили от обязанностей.
Мы сегодня проснулись и в интернете увидели, что Климовского отстранили. Попрощались, все хорошо, но это жизнь.
- В команде нормально отнеслись к такому решению?
– Все все понимают. Так же и футболисты – кто-то уходит, кто-то приходит, так и у тренеров.
С новым тренером познакомились, была первая тренировка. Впечатления хорошие.
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