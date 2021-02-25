Зотько: Сегодня проснулись и в интернете увидели, что Климовского отстранили

Защитник " Олимпика " Иван Зотько поделился мнением об отставке главного тренера Игоря Климовского и назначении на должность Юрий Калитвинцева.

– Это произошло буквально ночью. Сегодня пришел новый главный тренер и сказал, что вчера вечером его набрали и сказали, что Игоря Петровича отстранили от обязанностей.

Мы сегодня проснулись и в интернете увидели, что Климовского отстранили. Попрощались, все хорошо, но это жизнь.

- В команде нормально отнеслись к такому решению?

– Все все понимают. Так же и футболисты – кто-то уходит, кто-то приходит, так и у тренеров.

С новым тренером познакомились, была первая тренировка. Впечатления хорошие.