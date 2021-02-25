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Георгий Зотов: С россиянами донецкого Металлурга стали говорить по-украински. Мы поняли - пора уезжать

Премьер-лига
(2 голосов)

Защитник вспомнил события 2014 года на Донбассе

Георгий Зотов: С россиянами донецкого Металлурга стали говорить по-украински. Мы поняли - пора уезжать

METALLURG.DONETSK.UA

Новина українською

Экс-защитник донецкого "Металлурга", россиянин Георгий Зотов, вспомнил о событиях 2014 года на Донбассе.

— В Донецке тебя застало начало волнений на Востоке Украины. Как это выглядело?

— Появились люди в камуфляже, типа ОМОНа. Ходили, патрулировали улицы. Постепенно ситуация становилась всё хуже и хуже. В центре города начались митинги, на выездах из города установили блокпосты. Закрыли аэропорт – из-за этого ко мне не смогла жена прилететь. Последние два месяца я оставался один на съёмной квартире. Когда "Металлург" отправлялся на последние игры сезона, в Днепр и Киев, база ещё принадлежала клубу. Позже её заняли "местные ополченцы".

— Случались ситуации, когда действительно страшно было?

— Когда закончился чемпионат, все русские, кто был в "Металлурге" (я, Безлихотнов, Каретник, тренеры), покинули Украину. Из Донецка выбирались через четыре или пять блокпостов. На каждом тормозили, проверяли документы. Сидели и думали: пропустят, не пропустят? Неприятно было. На машине добрались до Днепра и только оттуда улетели в Москву. Вещи из Донецка – обувь, одежду – мне потом на сборы "Анжи" в коробках переправили.

— Ощутил изменение отношения украинцев к себе?

— Были случаи. Когда командой собирались, жёны местных футболистов иногда разговаривали со мной на украинском языке. Принципиально. Под конец мы и сами понимали: нужно уезжать.

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В статье: Металлург (Донецк) Георгий Зотов
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Комментарии (5)
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Napoleone7Bonaparte (Ajaccio)
25.02.2021 в 18:59
гнати втришиї цього зотова... спочатку прочитавши цей заманливий заголовок, подумав що мова йтиме про зотова олександра... а тут якийсь жорік-рашист усіх рашистів запорєбрік гнати - погляньте, йому не сподобалося спілкування з ним УКРАЇНСЬКОЮ!!! УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
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+4
0
янковский ян (Запорожье)
25.02.2021 в 18:21
Интервью ниочем. Заголовок только заманчивый
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+4
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
25.02.2021 в 18:18
Эх, если бы все ка.цапы так поступали: услышал, что с ним говорят на украинском языке - собрал манатки и уехал...
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+8
-5
енгельс гассанович (Тернопіль)
25.02.2021 в 18:06
Ой як страшно було.. па украінскі гаварілі..)
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+6
-6
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
25.02.2021 в 18:16
Ця конотація сказаного Зотовим є Вашим додумуванням.
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+5
0


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