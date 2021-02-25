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Георгий Зотов: С россиянами донецкого Металлурга стали говорить по-украински. Мы поняли - пора уезжать
Защитник вспомнил события 2014 года на Донбассе
METALLURG.DONETSK.UA
Экс-защитник донецкого "Металлурга", россиянин Георгий Зотов, вспомнил о событиях 2014 года на Донбассе.
— В Донецке тебя застало начало волнений на Востоке Украины. Как это выглядело?
— Появились люди в камуфляже, типа ОМОНа. Ходили, патрулировали улицы. Постепенно ситуация становилась всё хуже и хуже. В центре города начались митинги, на выездах из города установили блокпосты. Закрыли аэропорт – из-за этого ко мне не смогла жена прилететь. Последние два месяца я оставался один на съёмной квартире. Когда "Металлург" отправлялся на последние игры сезона, в Днепр и Киев, база ещё принадлежала клубу. Позже её заняли "местные ополченцы".
— Случались ситуации, когда действительно страшно было?
— Когда закончился чемпионат, все русские, кто был в "Металлурге" (я, Безлихотнов, Каретник, тренеры), покинули Украину. Из Донецка выбирались через четыре или пять блокпостов. На каждом тормозили, проверяли документы. Сидели и думали: пропустят, не пропустят? Неприятно было. На машине добрались до Днепра и только оттуда улетели в Москву. Вещи из Донецка – обувь, одежду – мне потом на сборы "Анжи" в коробках переправили.
— Ощутил изменение отношения украинцев к себе?
— Были случаи. Когда командой собирались, жёны местных футболистов иногда разговаривали со мной на украинском языке. Принципиально. Под конец мы и сами понимали: нужно уезжать.
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