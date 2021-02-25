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Хацкевич: Чтобы стать чемпионами, Динамо не хватило несыгранного матча в Мариуполе

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер рассказал, почему так и не привел киевлян к чемпионству

Хацкевич: Чтобы стать чемпионами, Динамо не хватило несыгранного матча в Мариуполе

Новина українською

Бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич, рассказал, чего, по его мнению, не хватило киевлянам для завоевания чемпионского титула в период его работы.

"Во-первых, если брать первый год, то команда больше была Сергея Реброва. Нам в том чемпионате не хватило матча, который мы не сыграли в Мариуполе.

На второй год началось серьезное омоложение команды. Ушли Мораес, Мбокани, Кравец, Ярмоленко — это группа атаки. Также ушли Вида и Хачериди. Это полкоманды. Это индивидуально сильные игроки, лидеры в быту и на поле, которые давали результат. Когда приходит группа молодых ребят, начинаются качели. Отсюда и хорошие игры, которые у нас были, и не очень", — сказал Александр Николаевич.

Напомним, что Хацкевич возглавлял "Динамо" с 2017 по 2019 годы и был уволен после того, как киевляне не сумели продолжить борьбу в Лиге чемпионов и вылетели в квалификации по итогам матча с "Брюгге".

Также отметим, что в сезоне 17/18, когда "Динамо" не прибыло на игру с "Мариуполем" и получило техническое поражение, киевляне заняли второе место в чемпионате, отстав от "Шахтера" на два очка.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Хацкевич Динамо (Киев)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (8)
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Vantala (Kharkiv)
25.02.2021 в 20:29
Физруку пора мемуары писать "как я чуть было не стал великим тренером, но подвел матч в мариуполе" :)
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0
-1
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Wreck (Киев)
25.02.2021 в 20:10
Здесь сурок виноват
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+1
-1
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scorpius (Ck)
25.02.2021 в 19:58
Так у Марика тогда в Киеве не выиграли, просрав надежду на золотой матч, а за несыгранный матч и говорить нечего.
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+1
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
25.02.2021 в 19:31
Так, це правда.
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+2
-1
avatar
Американец 2000
25.02.2021 в 19:19
Ну Хацкевич - мужик - хоть что то пытался сделать ! Не то что этот плакса Михайличенко (((
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+3
-2
ysebe1970 (Бровары)
25.02.2021 в 20:19
МИХАЙЛИЧЕНКО сделал команду... И сейчас Луческу осенью этим пользуеться..
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0
-2
Oлeкcин (Н.)
25.02.2021 в 19:15
Да, было дело, зассали полярные были играть в Мариуполе.
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+3
-6
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Просто Квашин (Харьков)
25.02.2021 в 20:02
Иди гомик грибы собирай... Отсосиновики...
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0
-1


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