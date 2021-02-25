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Хацкевич: Чтобы стать чемпионами, Динамо не хватило несыгранного матча в Мариуполе
Тренер рассказал, почему так и не привел киевлян к чемпионству
Бывший наставник "
"Во-первых, если брать первый год, то команда больше была Сергея Реброва. Нам в том чемпионате не хватило матча, который мы не сыграли в Мариуполе.
На второй год началось серьезное омоложение команды. Ушли Мораес, Мбокани, Кравец, Ярмоленко — это группа атаки. Также ушли Вида и Хачериди. Это полкоманды. Это индивидуально сильные игроки, лидеры в быту и на поле, которые давали результат. Когда приходит группа молодых ребят, начинаются качели. Отсюда и хорошие игры, которые у нас были, и не очень", — сказал Александр Николаевич.
Напомним, что Хацкевич возглавлял "Динамо" с 2017 по 2019 годы и был уволен после того, как киевляне не сумели продолжить борьбу в Лиге чемпионов и вылетели в квалификации по итогам матча с "Брюгге".
Также отметим, что в сезоне 17/18, когда "Динамо" не прибыло на игру с "Мариуполем" и получило техническое поражение, киевляне заняли второе место в чемпионате, отстав от "Шахтера" на два очка.
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