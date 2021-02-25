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Леоненко: Луческу на глазах в Динамо стареет. Желаю Калитвинцеву не стареть в Олимпике

Премьер-лига
(1 голосов)

Эксперт оценил перспективы тренера в Олимпике

Леоненко: Луческу на глазах в Динамо стареет. Желаю Калитвинцеву не стареть в Олимпике

ТРК Футбол

Новина українською

Экс-нападающий "Динамо" и футбольный эксперт Виктор Леоненко оценил перспективы работы в донецком "Олимпике" нового главного тренера команды Юрия Калитвинцева, с которым Леоненко ранее играл в киевском "Динамо".

"Юра мой друг, рад за него, что после паузы он снова будет главным тренером. Самое главное, чтобы надолго, потому что Владислав Гельзин любит менять часто тренеров. Будем надеяться, что у Калитвинцева будет доверие и потом подкрепление состава.

Но помучаться, конечно, ему придется, впрочем, как и любому, кто был бы на его месте. Желаю ему удачи и побольше здоровья, потому что тренерская скамейка идет – это год за два. Вот Луческу на глазах в "Динамо" стареет. Поэтому желаю Юрию Николаевичу получать удовольствие от игры его команды, а не стареть. Было бы хорошо ему еще своего сына пригласить в "Олимпик", это было бы хорошее усиление. Жаль, что он продлил контракт с "Десной", - сказал Леоненко.

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В статье: Юрий Калитвинцев Виктор Леоненко Олимпик (Донецк)
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Комментарии (3)
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LEVgcUqs (Чернігів)
25.02.2021 в 20:08
Тільки дурню жалко.
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янковский ян (Запорожье)
25.02.2021 в 20:00
Луческу стареет на глазах.? Странно Интересно как леон будет выглядеть в 75. )))
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0
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Просто Квашин (Харьков)
25.02.2021 в 19:59
Толстожопый педе раст еще раз подтвердил, что главная его задача на привязи пенисова - наносить вред ДИНАМО , его игрокам, тренерам и президенту... Оплата - по результату матча с Брюгге....
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