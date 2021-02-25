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Леоненко: Луческу на глазах в Динамо стареет. Желаю Калитвинцеву не стареть в Олимпике
Эксперт оценил перспективы тренера в Олимпике
ТРК Футбол
Экс-нападающий "Динамо" и футбольный эксперт Виктор Леоненко оценил перспективы работы в донецком "Олимпике"
"Юра мой друг, рад за него, что после паузы он снова будет главным тренером. Самое главное, чтобы надолго, потому что Владислав Гельзин любит менять часто тренеров. Будем надеяться, что у Калитвинцева будет доверие и потом подкрепление состава.
Но помучаться, конечно, ему придется, впрочем, как и любому, кто был бы на его месте. Желаю ему удачи и побольше здоровья, потому что тренерская скамейка идет – это год за два. Вот Луческу на глазах в "Динамо" стареет. Поэтому желаю Юрию Николаевичу получать удовольствие от игры его команды, а не стареть. Было бы хорошо ему еще своего сына пригласить в "Олимпик", это было бы хорошее усиление. Жаль, что он продлил контракт с "Десной", - сказал Леоненко.
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