Кополовец: Федерации главное – начать чемпионат. Они сидят в кабинетах, не думают о футболистах

Спортивный директор " Миная " Михаил Кополовец поделился мнением о возможном проведении матчей УПЛ в Турции зимой.

"Федерации главное – начать чемпионат. Они сидят в кабинетах, не думают о футболистах. Конечно, лучше играть в Турции в такое время года, особенно с учетом того, что болельщики не могут посещать матчи.

Что мы увидели в первых двух турах? Футбол? Спросите, как футболистам играть в такую погоду.

Нужно было ребят в кабинетах выпустить на поле, надеть на них маечки и бутсы, пусть бы почувствовали, что при минус 10 на поле. Какой это стресс для дыхательных путей. Этот вопрос нужно было поднимать раньше.

Думаю, все клубы согласились бы – остаться на неделю дольше в Турции не проблема", – сказал Кополовец.