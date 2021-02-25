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Кополовец: Федерации главное – начать чемпионат. Они сидят в кабинетах, не думают о футболистах
В Минае недовольны решением УАФ играть при холодной погоде
Спортивный директор "
"Федерации главное – начать чемпионат. Они сидят в кабинетах, не думают о футболистах. Конечно, лучше играть в Турции в такое время года, особенно с учетом того, что болельщики не могут посещать матчи.
Что мы увидели в первых двух турах? Футбол? Спросите, как футболистам играть в такую погоду.
Нужно было ребят в кабинетах выпустить на поле, надеть на них маечки и бутсы, пусть бы почувствовали, что при минус 10 на поле. Какой это стресс для дыхательных путей. Этот вопрос нужно было поднимать раньше.
Думаю, все клубы согласились бы – остаться на неделю дольше в Турции не проблема", – сказал Кополовец.
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