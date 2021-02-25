  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кополовец: Федерации главное – начать чемпионат. Они сидят в кабинетах, не думают о футболистах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кополовец: Федерации главное – начать чемпионат. Они сидят в кабинетах, не думают о футболистах

Премьер-лига
(1 голосов)

В Минае недовольны решением УАФ играть при холодной погоде

Кополовец: Федерации главное – начать чемпионат. Они сидят в кабинетах, не думают о футболистах

Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец поделился мнением о возможном проведении матчей УПЛ в Турции зимой.

"Федерации главное – начать чемпионат. Они сидят в кабинетах, не думают о футболистах. Конечно, лучше играть в Турции в такое время года, особенно с учетом того, что болельщики не могут посещать матчи.

Что мы увидели в первых двух турах? Футбол? Спросите, как футболистам играть в такую погоду.

Нужно было ребят в кабинетах выпустить на поле, надеть на них маечки и бутсы, пусть бы почувствовали, что при минус 10 на поле. Какой это стресс для дыхательных путей. Этот вопрос нужно было поднимать раньше.

Думаю, все клубы согласились бы – остаться на неделю дольше в Турции не проблема", – сказал Кополовец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Михаил Кополовец ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...