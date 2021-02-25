Климовский: Возможно, я не готов выполнить того, чего хочет президент Олимпика

Сегодня " Олимпик " попрощался с Игорем Климовским, на место которого был назначен Юрий Калитвинцев. Уже экс-тренер команды в эфире ТК "Футбол" объяснил причины расставания.

"Мы с президентом обсудили мою работу. Мы пришли к обоюдному согласию, чтобы попрощаться. Я думаю, президент ждал большего. Возможно, я не готов выполнить того, чего хочет президент. На данный момент я до лета буду искать себе работу и если что-то не получится, президент сказал, что мы не прощаемся и готовы сотрудничать. К лету вернемся к этому разговору. Я благодарен ему, что именно в "Олимпике" я стал тренером, с детского тренера вырос в тренера Премьер-лиги. Желаю команде успехов", - сказал Климовский.

Напомним, что Климовский, который всю карьеру провел в структуре "Олимпика", был назначен главным тренером команды в марте 2020 года после ухода Висенте Гомеса.