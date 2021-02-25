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Климовский: Возможно, я не готов выполнить того, чего хочет президент Олимпика
Игорь Климовский больше не тренер Олимпика
ФК Олимпик
Сегодня "
"Мы с президентом обсудили мою работу. Мы пришли к обоюдному согласию, чтобы попрощаться.
Я думаю, президент ждал большего. Возможно, я не готов выполнить того, чего хочет президент.
На данный момент я до лета буду искать себе работу и если что-то не получится, президент сказал, что мы не прощаемся и готовы сотрудничать. К лету вернемся к этому разговору. Я благодарен ему, что именно в "Олимпике" я стал тренером, с детского тренера вырос в тренера Премьер-лиги. Желаю команде успехов", - сказал Климовский.
Напомним, что Климовский, который всю карьеру провел в структуре "Олимпика", был назначен главным тренером команды в марте 2020 года после ухода Висенте Гомеса.
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