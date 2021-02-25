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Мариуполь объявил имя лучшего игрока команды 2020 года
В голосовании болельщиков второй год подряд лучшим игроком был признан Дмитрий Мишнев
fcmariupol.com
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В голосовании болельщиков игроком года был признан капитан азовцев Дмитрий Мишнев, который набрал 41% голосов.
Второе место занял Сергей Чоботенко (29%). Замкнул тройку Евгений Гальчук (14%).
Примечательно, что это звание достается Мишневу уже второй год подряд.
"Огромное спасибо болельщикам, всем кто голосовал за меня! Это очень приятно. Но хочу отметить, что, прежде всего — мы одна команда. Поэтому также спасибо команде – это наше общее достижение", - заявил Мишнев.
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