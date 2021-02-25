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Мариуполь объявил имя лучшего игрока команды 2020 года

Премьер-лига
(1 голосов)

В голосовании болельщиков второй год подряд лучшим игроком был признан Дмитрий Мишнев

Мариуполь объявил имя лучшего игрока команды 2020 года

fcmariupol.com

Новина українською

"Мариуполь" подвел итоги голосования на звание лучшего игрока команды в 2020 году.

В голосовании болельщиков игроком года был признан капитан азовцев Дмитрий Мишнев, который набрал 41% голосов.

Второе место занял Сергей Чоботенко (29%). Замкнул тройку Евгений Гальчук (14%).

Примечательно, что это звание достается Мишневу уже второй год подряд.

"Огромное спасибо болельщикам, всем кто голосовал за меня! Это очень приятно. Но хочу отметить, что, прежде всего — мы одна команда. Поэтому также спасибо команде – это наше общее достижение", - заявил Мишнев.

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В статье: ФК Мариуполь Дмитрий Мишнев
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Источник:
ФК Мариуполь

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