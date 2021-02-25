Мариуполь объявил имя лучшего игрока команды 2020 года

" Мариуполь " подвел итоги голосования на звание лучшего игрока команды в 2020 году.

В голосовании болельщиков игроком года был признан капитан азовцев Дмитрий Мишнев, который набрал 41% голосов.

Второе место занял Сергей Чоботенко (29%). Замкнул тройку Евгений Гальчук (14%).

Примечательно, что это звание достается Мишневу уже второй год подряд.