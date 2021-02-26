Премьер-лига
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Известны результаты тестов Зари на коронавирус
Команды УПЛ регулярно проходят обязательное медицинское тестирование
ФК Заря
Регулярно все команды Премьер-лиги проходят обязательное медицинское тестирование на коронавирус методом ПЦР-тестирования.
В четверг, вся команда луганской "Зари" прошла данное тестирование, а в пятницу узнала результаты - все они отрицательные. Все игроки и тренерский штаб здоровы и готовы ко встрече с "Шахтёром".
Напомним, что матч 16-го тура УПЛ "Шахтер" - "Заря" состоится в воскреснье, 28 февраля, на НСК "Олимпийский". Время начало в 17:00.
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Источник:Заря
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26.02.2021 в 12:42
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