Известны результаты тестов Зари на коронавирус

Регулярно все команды Премьер-лиги проходят обязательное медицинское тестирование на коронавирус методом ПЦР-тестирования.



В четверг, вся команда луганской "Зари" прошла данное тестирование, а в пятницу узнала результаты - все они отрицательные. Все игроки и тренерский штаб здоровы и готовы ко встрече с "Шахтёром".

Напомним, что матч 16-го тура УПЛ "Шахтер" - "Заря" состоится в воскреснье, 28 февраля, на НСК "Олимпийский". Время начало в 17:00.