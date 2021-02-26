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Известны результаты тестов Зари на коронавирус

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды УПЛ регулярно проходят обязательное медицинское тестирование

Известны результаты тестов Зари на коронавирус

ФК Заря

Новина українською

Регулярно все команды Премьер-лиги проходят обязательное медицинское тестирование на коронавирус методом ПЦР-тестирования.

В четверг, вся команда луганской "Зари" прошла данное тестирование, а в пятницу узнала результаты - все они отрицательные. Все игроки и тренерский штаб здоровы и готовы ко встрече с "Шахтёром".

Напомним, что матч 16-го тура УПЛ "Шахтер" - "Заря" состоится в воскреснье, 28 февраля, на НСК "Олимпийский". Время начало в 17:00.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
Заря

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.02.2021 в 12:42
Сподіваємося на успіх Зорі (хоча би нічия), і на порядність Катрусі.
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