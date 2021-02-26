Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганков: Свой один момент Динамо реализовало
Хавбек - о победе над "Брюгге"
ТК Футбол
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков прокоментировал победу над "Брюгге" (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
"Бельгийский чемпионат славится открытым футболом. "Брюгге" не сидел сзади. Соперник давал играть и играл сам. Интересная команда. Хорошо, что провели такие матчи. Для нашей команды это большой опыт на будущее. В Киеве "Брюгге" создал один или два момента и забили.
Сегодня у нас не было так много моментов, но свой мы реализовали. Поздравляю команды и фанатов "Динамо", – сказал Цыганков.
Напомним, что Виктор Цыганков отличился результативной передачей. В текущем сезоне 23-летний футболист во всех турнирах забил 11 голов в 23 матчах и отдал 7 голевых передач.
Популярное сейчас
- Динамо едет в Испанию, Шахтер встретится с бывшим. Состоялась жеребьевка Лиги Европы
- "Это, конечно, облом". Капитан Брюгге – о вылете из Лиги Европы от киевского Динамо
- Кто кого раздавил. Итоги матча Шахтер - Маккаби
- Цыганков забивает и догоняет Шахаба. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО