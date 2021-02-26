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Цыганков: Свой один момент Динамо реализовало

Премьер-лига
(3 голосов)

Хавбек - о победе над "Брюгге"

Цыганков: Свой один момент Динамо реализовало

ТК Футбол

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Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков прокоментировал победу над "Брюгге" (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Бельгийский чемпионат славится открытым футболом. "Брюгге" не сидел сзади. Соперник давал играть и играл сам. Интересная команда. Хорошо, что провели такие матчи. Для нашей команды это большой опыт на будущее. В Киеве "Брюгге" создал один или два момента и забили.

Сегодня у нас не было так много моментов, но свой мы реализовали. Поздравляю команды и фанатов "Динамо", – сказал Цыганков.

Напомним, что Виктор Цыганков отличился результативной передачей. В текущем сезоне 23-летний футболист во всех турнирах забил 11 голов в 23 матчах и отдал 7 голевых передач.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
ТК Футбол

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