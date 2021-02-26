Цыганков: Свой один момент Динамо реализовало

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков прокоментировал победу над "Брюгге" (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Бельгийский чемпионат славится открытым футболом. "Брюгге" не сидел сзади. Соперник давал играть и играл сам. Интересная команда. Хорошо, что провели такие матчи. Для нашей команды это большой опыт на будущее. В Киеве "Брюгге" создал один или два момента и забили.

Сегодня у нас не было так много моментов, но свой мы реализовали. Поздравляю команды и фанатов "Динамо", – сказал Цыганков.