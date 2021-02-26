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Тренер Мариуполя: Всегда настраиваемся на максимум
Маркевич - о подготовке команды к матчам
ФК Мариуполь
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал о предстоящей встрече с СК "Днепр-1" в 16-м туре чемпионата Украины.
-"Мариуполь" не забивает два матча подряд. Это беспокоит тренерский штаб?
- Конечно беспокоит. Мы осознаем, что нужно работать над этим важнейшим компонентом игры. Я ребятам сказал, что для этого нужно много работать и прилагать усилия. Вместе с этим необходим не только определенный объем тренировочной работы, но и игровой опыт, чтобы реализовывать моменты. Ту можно привести много примеров из истории футбола. Вот хотя бы Марко Девич, который совсем не сразу начал забивать - за два года в"Волыни" всего два гола. Затем в"Металлисте" то же самое. Нужно время. Это закономерный процесс, который нужно пройти всем молодым игрокам. Наше цель — воспитывать молодых футболистов для украинского футбола, и я считаю, что это наша самая главная задача. Конечно, хочется результата, мы будем работать над этим.
- В составе"Мариуполя" Дмитрий Мишнев награжден призом"Лучший игрок 2020-го года".
- Не хотел бы недооценивать его роль в нашей команде. Он - настоящий капитан, замечательный человек, лидер как на поле, так и за его пределами. Он - очень важный элемент нашей команды, и это действительно заслуженно. Думаю, это почетная и справедливая награда для него.
- Впереди -"Днепр-1", который стартовал в этом году с двух побед. Ожидаете непростой игры?
- Я думаю, что ни с одной командой УПЛ нельзя сыграть просто. Все клубы демонстрируют хороший футбол, поэтому будем настраиваться на всех соперников по максимуму. А как сложится игра - посмотрим.
Напомним, что матч "Мариуполь" - СК "Днепр-1" состоится в субботу, 27 февраля. Начало встречи в 14:00.
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