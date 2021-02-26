Favbet-лига. Десна 3:0 Ингулец. Предсказуемая победа с запасом

Как мы и предполагали в анонсе, вернувшиеся после дисквалификации Ефим Конопля и Владислав Огиря получили свое место в старте. А вот из того, что было отчасти неожиданным - появление на поле с первых минут Богдана Белошевского. Также из-за небольшого повреждения не оказалось в заявке Владислава Калитвинцева, что дало пропуск в основу Егору Картушову.

Впрочем, у "Ингульца" также были сюрпризы, к коим зачислю позицию вратаря (Владимир Крынский) и левого защитника (Олег Синегуб). Во всем остальном состав гостей читался, а пара центральных защитников Ковалев - Павлов и вовсе была безальтернативной в отсутствие травмированного Андрея Семенко и дисквалифицированного Александра Кучеренко.

В первом тайме визуально ощущалось преимущество хозяев, хоть в плане статистики владения мячом оно и не отображалось. Впрочем, под занавес тайма даже в этом компоненте "Десна" инициативу перехватила, так что забитый мяч был вполне логичным. Причем вышел он удивительно красивым. Андрей Тотовицкий принял не самую удобную передачу Мостового шведой и в касание пробросил мяч мимо Бартуловича. Следующим оппонентом был Шишка, которого хавбеку "Десны" также удалось расшатать внешне непринужденно. Ну а завершающим аккордом атаки стал прицельный удар в дальнюю "девятку"!

Тотовицкий "зажигал" и после перерыва, напрягая оборону соперника едва ли не в одиночку. Еще одной атакующей опцией "Десны" оставались навесы на Будковского, но и этого с лихвой хватало для того, чтобы быть опанее "Ингульца" в разы. Плохотнюк на поле растворилася и выход Мкомолы вместо него просился еще в дебюте тайма. Правда Лавриненко не успел внести коррективы в состав, после подачи с углового Гитченко удачно подставил бедро, от которого мяч влетел в сетку. Крынский на выходе мог сыграть и поувереннее...

Не выручил вратарь "Ингульца" и в эпизоде, когда его расстреливал Ермаков в концовке. Но в этом голе вину Крынский может уверено делить с защитниками, которые проспали оппонента в собственной вратарской.

Невнятные попытки гостей изменить ситуацию хоть немного в свою пользу в концовке не увенчались успехом. Все же то, что наша ставка на отсутствие голов команды Лавриненко сыграет, была очевидной. "Десна" же, благодаря этой победе вернулась на третьей место, как минимум до воскресенья, когда "Заря" сыграет с "Шахтером".

Десна - Ингулец 3:0 (1:0)

Голы: Тотовицкий (35), Гитченко (57), Ермаков (83)

Десна: Паст, Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой (Сухоцкий 90), Огиря (Демьяненко 90+2), Билошевский (Ермаков 70), Тотовицкий (Чепурненко 90), Картушов, Гуцуляк, Будковский (Дима 90).

Ингулец: Крынский, Балан, Ковалев, Павлов, Синегуб, Запорожец, Шишка, Бартулович (Мкомола 79), Козак (Коваленко 79), Щедрый (Белоцерковец 86), Плохотнюк.