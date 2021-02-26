  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гельзин: С лета готовы принять Климовского главным тренером в Олимпик U-19
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гельзин: С лета готовы принять Климовского главным тренером в Олимпик U-19

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент рассказал об отставке главного тренера

Гельзин: С лета готовы принять Климовского главным тренером в Олимпик U-19

ФК Олимпик

Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал, почему был отправлен в отставку главный тренер команды Игорь Климовский.

"Это общее решение, принятое после матча с "Днепром-1". Один матч не может быть причиной отставки. Это футбол, а не парикмахерская.

Мы очень сходимся по личным качествам, но были некоторые творческие разногласия, которые мешали нашей дружбе.

Климовский не покинул клуб. Если у него не будет других предложений, с лета готовы принять его главным тренером в "Олимпик" U-19", – сказал Гельзин.

Напомним, что Климовского у руля "Олимпика" заменил Юрий Калитвинцев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин Игорь Климовский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...