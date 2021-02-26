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Гельзин: С лета готовы принять Климовского главным тренером в Олимпик U-19
Президент рассказал об отставке главного тренера
ФК Олимпик
Президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал, почему
"Это общее решение, принятое после матча с "Днепром-1". Один матч не может быть причиной отставки. Это футбол, а не парикмахерская.
Мы очень сходимся по личным качествам, но были некоторые творческие разногласия, которые мешали нашей дружбе.
Климовский не покинул клуб. Если у него не будет других предложений, с лета готовы принять его главным тренером в "Олимпик" U-19", – сказал Гельзин.
Напомним, что Климовского у руля "Олимпика" заменил Юрий Калитвинцев.
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