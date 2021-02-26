Гельзин: С лета готовы принять Климовского главным тренером в Олимпик U-19

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал, почему был отправлен в отставку главный тренер команды Игорь Климовский .

"Это общее решение, принятое после матча с "Днепром-1". Один матч не может быть причиной отставки. Это футбол, а не парикмахерская.

Мы очень сходимся по личным качествам, но были некоторые творческие разногласия, которые мешали нашей дружбе.

Климовский не покинул клуб. Если у него не будет других предложений, с лета готовы принять его главным тренером в "Олимпик" U-19", – сказал Гельзин.

Напомним, что Климовского у руля "Олимпика" заменил Юрий Калитвинцев.