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Шахтер - Заря: где и когда смотреть онлайн трансляцию матча
Где покажут в прямом эфире матч Шахтер - Заря, чемпионат Украины, 28 февраля 2021
Фото - УПЛ
Осечка "Динамо" в прошлом туре позволила "Шахтеру" сократить отрыв от команды Луческу на расстояние одного пункта. Но уже в это воскресенье "горняки" проведут непростой матч против луганской "Зари". Сейчас команда Скрипника в отличной форме и побеждает на протяжении пяти последних матчей.
"Шахтер" считается фаворитом на бумаге, но все последние матчи против луганчан даются им с большим трудом. Игра первого круга закончилась со счетом 2:2 и в воскресенье "Заря" попытается дать такой же серьезный отпор, особенно учитывая недавнюю викторию "Десны".
Смотрите центральный матч 16-го тура УПЛ в воскресенье, 28-го февраля, на канале "Футбол 1". Начало битвы в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Шахтер" - "Заря" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Заря" на UA-Футбол >>
Помимо этого, журналисты сайта проведут аудио трансляцию игры "Шахтер" - "Заря" на канале Подкасты UA-Футбол в YouTube
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