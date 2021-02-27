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Рябоконь – о разгроме Ингульца: Отнеслись к сопернику с уважением

Премьер-лига
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Наставник прокомментировал вчерашнюю игру

Рябоконь – о разгроме Ингульца: Отнеслись к сопернику с уважением

Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал победу над "Ингульцом" (3:0) в 16-м туре УПЛ.

"Отнеслись к сопернику с уважением, ведь знали его сильные стороны. Взялись за дело с первой минуты, настрой был рабочий, держали нити игры до финального свистка. Профессиональная работа со стороны футболистов.

Соперник хорошо двигался, плотно закрывали зоны, не так много моментов создали. Тотовицкий блеснул индивидуальным мастерством, забил великолепный гол. Во втором тайме больше владели пространством, больше атаковали, но забили со стандартов.

Все клубы работают над стандартах, имея несколько вариантов. Без везения не обошлось. После третьего мяча возникла подходящая ситуация, чтобы "растаможить" новичков. Много дебютов. Отсутствие Калитвинцева? Помешала травма. Работа на синтетических полях имеет последствия. Надеюсь, к следующему туру успеет подойти", — заявил Рябоконь в эфире ТК Футбол 1/2/3.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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