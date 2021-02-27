Шумский: По условиям подготовки у Динамо большое преимущество перед Львовом

И.о. главного тренера "Львова" Виталий Шумский рассказал о подготовке к матчу 16-го тура УПЛ против "Динамо".

– Учитывая наше турнирное положение сейчас для "Львова" каждый матч словно финальный. Поэтому и к "Динамо" готовимся соответственно.

Хотя ради справедливости необходимо уточнить, что снегопады, атаковавшие в феврале Львов, заставляют вносить коррективы в подготовительный процесс, поскольку приходится тренироваться исключительно на искусственном газоне, кстати, не последнего поколения, что на стадионе "Сокол".

Поверьте, это большая разница и мы отлично осознаем, что по условиям подготовки заметно уступаем подопечным Мирчи Луческу, которые после матча с "Брюгге" в Лиге Европы специально остались в Бельгии, чтобы тренироваться на траве.

— В матче с "Динамо" вы рассчитываете на всех ведущих исполнителей?

— К сожалению, нет. В последнем матче с "Колосом" получил повреждение Эрнест, также не исключено, что нам не смогут помочь Альваро и Ренан, хотя клубный медперсонал предпринимает усилия, чтобы хоть кто-то из них вернулся в строй.

— Под вашим руководством "Львов" стал боеспособной командой. Клубное руководство не предлагало вам подписать полноценный контракт?

— Во-первых, у меня нет PRO-диплома, поэтому я имею право только исполнять обязанности главного тренера. А, во-вторых, сейчас это не актуально, главное позаботиться о том, чтобы "Львов" сохранил прописку в элитном дивизионе. А уже потом можно заняться решением личных вопросов, – сказал Шумский Zbirna.com.

"Львов" встретится с "Динамо" 28 февраля. Встреча начнется в 19:30.