Мариуполь - Днепр-1 2:2. В нескольких минутах от реванша

В сентябре прошлого года "Мариуполь" в выездном матче обыграл "Днепр-1", и именно то поражение стоило работы Дмитрию Михайленко. Он покинул команду, которую же сам и вывел в УПЛ, а его место занял хорват Игорь Йовичевич. Поначалу дела у иностранного специалиста шли так себе, но зимнюю паузу он провел с пользой. Две победы в двух матчах тому явное подтверждение. И даже неудача сегодня точно бы не стоила ему работы, хотя проигрывать было нельзя - днепряне ведь хотят в еврокубки, несмотря на то, что лишь недавно попрощались с последним местом. Сейчас перед "Днепром-1" одна задача - побеждать. Иначе никак.

Мы не прогадали в анонсе к матчу, написав, что в старте окажется Алексей Кащук, который достаточно неплохо проявил себя, выйдя на замену в игре против "Зари". Также Остап Маркевич решил вернуть на правый фланг обороны молодого Меличенко, и как показало время - наставник поступил верно. Игорь Йовичевич не захотел портить работающую конструкцию, выпустив тот же стартовый состав, который до этого добыл две победы подряд.

Маркевич-младший не соврал, когда рассказывал об усиленной работе над атакующим компонентом. "Мариуполь" действительно серьезно прибавил, прижав днепрян и не отпуская большую часть первого тайма. Номинальные гости стались компактно играть в обороне, но этого можно было и не делать. "Приазовцы" сами себе вставляли палки в колеса, не реализовывая явные моменты. Рассмотрим три таких. Уже на пятой минуте шикарной передачей Очеретько нашел впереди Сикана, но молодой форвард, получив пространство перед собой, умудрился не обработать мяч в простой ситуации. После уже сам Олег оказался в штрафной, одним движением обвел Тейлора, посадил на землю вратаря днепрян, но пробил в перекладину. В середине тайма Танковский и Кащук не разобрались, кто должен замыкать навес с правого фланга и вдвоем пошли на мяч, помешав друг другу. Навешивал, к слову, снова Очеретько, который принимал участие в большей части атак хозяев.

"Днепру-1" везло немного больше. В первой же своей конструктивной атаке Назаренко получил по лицу от Чоботенко и заработал опасный стандарт на правом фланге. К мячу подошел Пихаленок, отбегавший немало матчей за "Мариуполь", и идеально навесил в штрафную. Чоботенко укрепился в статусе антигероя, проиграв борьбу Дугласу, который без труда пробил головой. Второй гол в трех последних матчах от бразильца. Неплохо, как для центрбека. После гости отодвинулись к своим воротам, решив сделать ставки на контратаки. "Мариуполь" продолжал давить и спустя время сумел снять проклятие, забив впервые в 2021-м. После подачи углового Сикан пробил в штангу (и здесь не повезло вначале), но первым в очереди на добивания оказался Меличенко, который хладнокровно завершил начатое - 1:1. Вполне справедливый счет по итогам первой половины.

"Мариуполь" потратил немало энергии в первом тайме, серьезно сбавив темп после перерыва. Это было выгодно днепрянам, которые физически лучше готовы соперника, что и продемонстрировали на старте второй половины. Атакующая линия не давала и минутного отдыха голкиперу "приазоцев", раз за разом тревожа его ударами. Но Кудрик не дрогнул... Дрогнул Чоботенко, и не в первые раз за сегодня. Дубинчак очень легко обыграл его на входе в штрафную, после чего центрбек решил сбить фулбека - пенальти. Довбик, пробивший до этого в перекладину, с точки был более точен - удар без каких-либо шансов.

Маркевич пытался встряхнуть свою команду заменами, но хозяева, как показалось, потеряли веру, в отличии от футболистов "Днепра-1", которые почуяли запах крови. Мог забивать Пихаленок, мог забивать Хобленко, а вышедший на замену Булеца ударом со штрафного сотряс перекладину. Во второй раз за сегодня конструкция ворот спасла "Мариуполь". А ведь в первой половине в эти же ворота не сумел забить Очеретько, ударив в каркас, поэтому не скажешь, что фортуна приняла сторону одной из команд.

В концовке матча уже не особо верилось, что у "приазовцев" будет шанс уйти от очередного поражения, но удача улыбнулась гостям, причем снова со стандарта. За три минуты до конца основного времени матча Мишнев подал угловой на ближнюю штангу, где первым сумел пробить Кулаков, который и обеспечил очками свою команду. Пусть одним, но это лучше, чем ничего. Вряд ли одна из сторон будет довольная результатом, ведь в первом тайме по моментам впереди были "приазовцы", во втором уже "Днепр-1" превосходил соперника. Говорит ли это о равной силе команд и о заслуженности результата? Нам кажется, что да. Оба коллектива старались, оба коллектива наработали на похвалу. А победила дружба.

Фото - УПЛ

ФК Мариуполь - СК Днепр-1 2:2

Голы: Кирилл Меличенко 35, Андрей Кулаков 87 - Дуглас Силва 13, Артем Довбик 61 (пен.)

ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Максим Чех, Дмитрий Мишнёв, Олег Очеретько (Эльдар Кулиев 73), Кирилл Меличенко, Алексей Кащук (Артём Бондаренко 63), Вячеслав Танковский (Никита Петерман 46), Петр Стасюк (Александр Драмбаев 63), Даниил Сикан (Андрей Кулаков 46)

СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Артем Довбик (Алексей Хобленко 76), Игорь Когут (Франциско Ди Франко 59), Сергей Логинов, Лукас Тейлор, Дуглас Силва, Владислав Дубинчак (Андрей Цуриков 84), Марио Чуже, Александр Назаренко (Сергей Булеца 59), Александр Пихалёнок, Даниил Игнатенко

Предупреждения: Сергей Чоботенко 11, Петр Стасюк 50, Алексей Быков 69 - Дуглас Силва 6, Александр Назаренко 10