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Центральный защитник Динамо не готовится с командой к игре против Львова
Он остался в столице
Центральный защитник "Динамо" Денис Попов не сыграет в матче 16-го тура УПЛ против "Львова". Игрок сейчас находится в столице Украины.
После матча с "Брюгге" в четверг "бело-синие" прибыли сразу во Львов, а не Киев. Так они избавились от лишних затрат времени на дополнительную дорогу. Соответственно, к матчу готовятся все те, кто был в составе на поединок в Бельгии, ведь никто из игроков по прилету на Западную Украину не присоединился к команде. Денис Попов тоже - пока он восстанавливается в столице.
Защитник травмировался еще в первом матче против "Брюгге". Всего на его счету в этом сезоне 16 игр во всех турнирах, в которых он записал на свой счет два гола.
Сейчас "Динамо" расположилось на первом месте УПЛ, опережая "Львов" на 22 очка, который занимает 12-ю позицию в чемпионате. Поединок между командами начнется в воскресенье, 28-го февраля, в 19:30.
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