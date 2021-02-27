Йовичевич: Мариуполь заслужил в первом тайме 3:1, а мы во втором 4:1

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич прокомментировал ничью с "Мариуполем" в матче 16-го тура УПЛ.

"Когда пропускаешь на последних минутах – обидно. Расстроен. Первый тайм был "Мариуполя", мы не попали в игру совсем, не сделали хорошую работу с мячом, не было быстрого движения и ясной идеи, которая была запланирована. "Мариуполь" создавал нам проблемы. У них было три возможности, чтобы забить, чудом сыграли 1:1.

В перерыве была реакция, конструктивный разговор. Реакция команды во втором тайме дает нам уверенность, что все нормально. Если "Мариуполь" заслужил в первом тайме 3:1, то мы во втором 4:1. Жаль, что в моментах Булецы, Хобленко, Довбика не закрыли матч. По моментам мы заслужили. Но глобально объективен и реальный результат.

Мне понравилась реакция, поскольку знаю, что моя команда может. Первый тайм не показал, на каком уровне мы играем. Реакция во втором тайме доказала, что мы хорошая команда, у нас есть хороший ритм, темп, моменты, которые, к сожалению, не использовали, чтобы победить сегодня. А пропустить всегда можно – на стандарте или в контратаке какой-то. Ничего, сожаление остается, но двигаемся позитивно вперед. Нас ждет очень важный матч Кубка портив "Александрии".

Болельщики дали нам помощь, особенно в первом тайме когда было сложно. Мы не сделали правильную структуру, опаздывали в прессинге, были трудности. Болельщики помогли переломить ход матча, второй тайм полностью был нашим, контролировали все. Жаль, что не реализовали моменты.

2:2 – не тот результат, который мы ожидали, но реакция команды позволяет нам думать позитивно. Фаза обороны при стандартах всегда связана с концентрацией. Простая передача, где мы потеряли концентрацию. Получился матч стандартных положений. Не забили из игровых ситуаций, а все забивали со стандартов. Но это тоже важный элемент футбола", – рассказал Йовичевич.