Мариуполь - Днепр-1 2:2. Видео голов и обзор матча

К этому матчу команды подходили в разных кондициях: "Мариуполь" два поединка проиграл без забитых голов, а "Днепр" столько же встреч выиграл "в сухую". Оба коллектива в сегодняшнем противостоянии решили завершить свои серии и подарить болельщикам четыре гола. Дважды хозяева отыгрывались по ходу поединка, что и установило окончательный результат.

"Мариуполь" - "Днепр-1" 2:2 (1:1)

Голы: Меличенко 35, Кулаков 86 - Дуглас 13, Довбик 61 пен.