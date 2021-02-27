Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мариуполь - Днепр-1 2:2. Видео голов и обзор матча
Приазовцы спасаются в конце матча
УПЛ
К этому матчу команды подходили в разных кондициях: "Мариуполь" два поединка проиграл без забитых голов, а "Днепр" столько же встреч выиграл "в сухую". Оба коллектива в сегодняшнем противостоянии решили завершить свои серии и подарить болельщикам четыре гола. Дважды хозяева отыгрывались по ходу поединка, что и установило окончательный результат.
"Мариуполь" - "Днепр-1" 2:2 (1:1)
Голы: Меличенко 35, Кулаков 86 - Дуглас 13, Довбик 61 пен.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Очаровательная девушка Манора Соломона наконец переехала к футболисту в Киев. ФОТО
- Динамо – главный аутсайдер 1/8 финала Лиги Европы по версии аналитиков
- Таблица коэффициентов УЕФА. Украинский дубль, австрийское падение и шотландские аргументы
- Новый контракт Яремчука, бразильский новичок Металла. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Щелбаны, бильярд и пиво: Диего Коста весело проводит отпуск
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...