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Мариуполь - Днепр-1 2:2. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Приазовцы спасаются в конце матча

Мариуполь - Днепр-1 2:2. Видео голов и обзор матча

УПЛ

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К этому матчу команды подходили в разных кондициях: "Мариуполь" два поединка проиграл без забитых голов, а "Днепр" столько же встреч выиграл "в сухую". Оба коллектива в сегодняшнем противостоянии решили завершить свои серии и подарить болельщикам четыре гола. Дважды хозяева отыгрывались по ходу поединка, что и установило окончательный результат.

"Мариуполь" - "Днепр-1" 2:2 (1:1)

Голы: Меличенко 35, Кулаков 86 - Дуглас 13, Довбик 61 пен.

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В статье: Мариуполь Днепр-1
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