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Караваев: Положительно отреагировали на жеребьевку

Премьер-лига
(2 голосов)

Хорошее настроение от киевлян

Караваев: Положительно отреагировали на жеребьевку

Новина українською

Игрок киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы:

"Положительно отреагировали, там все хорошие соперники. Будем ближе уже к матчам разбирать. Испанские команды всегда хорошие. Особенно славятся игрой в пас, контролем мяча. Недавно играли со сборной Испании, понимали, что это такое. Стадия из двух матчей - дома и на выезде.

Уверен, что тренерский штаб нам полностью расскажет, как играть против этой команды, все сильные и слабые стороны, что нужно будет делать, мы хорошо подготовимся", - сказал Караваев.

Напомним, что киевляне на стадии 1/8 финала ЛЕ встретятся с испанским "Вильярреалом". Команды играли ранее всего однажды - в сезоне 2004/2005 гг. Тогда по сумме двух матчей в следующий раунд Кубка УЕФА прошла "желтая субмарина".

Первый поединок запланирован на 11 марта в Испании, а ответный матч на 18 марта в Киеве.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.02.2021 в 19:51
В смысле, уже положили?
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Andre 1972 (Харьков)
27.02.2021 в 19:03
Я ребята увы не разделяю ваш оптимизм желтая субмарина это страшная команда!!!
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