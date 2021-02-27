Караваев: Положительно отреагировали на жеребьевку

Игрок киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы:

"Положительно отреагировали, там все хорошие соперники. Будем ближе уже к матчам разбирать. Испанские команды всегда хорошие. Особенно славятся игрой в пас, контролем мяча. Недавно играли со сборной Испании, понимали, что это такое. Стадия из двух матчей - дома и на выезде. Уверен, что тренерский штаб нам полностью расскажет, как играть против этой команды, все сильные и слабые стороны, что нужно будет делать, мы хорошо подготовимся", - сказал Караваев.

Напомним, что киевляне на стадии 1/8 финала ЛЕ встретятся с испанским "Вильярреалом". Команды играли ранее всего однажды - в сезоне 2004/2005 гг. Тогда по сумме двух матчей в следующий раунд Кубка УЕФА прошла "желтая субмарина".

Первый поединок запланирован на 11 марта в Испании, а ответный матч на 18 марта в Киеве.