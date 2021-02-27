Ворскла - Александрия 3:1. Показывая зубы, доказывая амбиции

Пап-Альюн Ндиайе неплохо смотрелся в первой части нынешнего сезона, но после Нового года к нему накопилось много вопросов. Юрий Максимов говорил, что француз отказывается продлевать контракт и сейчас находится в плохой форме, но это не помешало наставнику выпустить его в старте в игре против "Руха". Максимов промахнулся. Альюн привез пенальти, часто обрезался и был худшим на поле. С "Ингульцом" он сидел на скамейке запасных, и, вполне вероятно, остался на новом месте и сегодня, но Яворский перебрал желтых, а потому у Юрия Вильевича выбора не было - либо выпускать Альюна, либо самому закрывать позицию. Он, как мы и предсказывали в анонсе, выбрал первое.

В 2008-м году Джон Терри подскользнулся во время пробития послематчевого пенальти, лишив "Челси" победы в Лиге Чемпионов. В 2014-м году Стивен Джеррард упал на ровном месте, позволив забить форварду "Челси" Демба Ба - "Ливерпуль" не смог выиграть в АПЛ. Сегодня в один ряд с двумя англичанами встал Валерий Бондаренко. В безобидной ситуации центрбек готовился принять передачу от Гречишкина на своей половине поля, но у него поехала опорная нога. Самым шустрым в этой ситуации оказался Кулач, который, как нам показалось, знал/чувствовал, что Бондаренко ошибется в этой ситуации. Владислав подобрал мяч, добежал до штрафной и спокойно пробил мимо Билыка. Седьмой гол нападающего в сезоне открыл счет в нашем матче на 39-й минуте.

Что было до этого? Практически ничего интересного. "Александрия" активнее смотрелась в первые десять минут, и только один Шастал мог два раза открывать счет. Но сначала Пуцлин вынес мяч с линии ворот, а после его выстрел через себя прошел над перекладиной. На поле было много борьбы, фолов и эмоций. Такая игра больше нравилась гостям, но обе команды, помимо вышеупомянутых эпизодов, не наработали на голы. А потому и счет 0:0 был бы куда более справедлив.

Задача "Ворсклы" на второй тайм была простой - не пропустить. Максимов вряд ли настаивал на втором забитом голе, ему куда важнее была качественная игра в обороне. Вероятно, большую часть времени он говорил с Альюном, надеясь, что тот не подведет. "Александрия" сдаваться не хотела. Они вплотную приблизись к еврокубковой зоне и сегодняшняя победа помогла бы им опередить полтавчан. Они увереннее начали второй тайм и очень скоро восстановили паритет. Подача Вантуха с углового закончилась неразберихой, в штрафной смешались в кучу кони, люди, а самым удачливым оказался Бабогло - центрбек оказался у мяча и доставил его за линию - 1:1.

Второй гол в сегодняшнем матче взвинтил темп, ведь вряд ли в игре за шесть очков какая-то из сторон готова была довольствоваться одним. Подходы к штрафной и в штрафную были у каждой из команд, но особых моментов не создавал никто. Пока вновь не включился Кулач. Сначала он дальним забросом нашел в штрафной Пердуту, который одним касанием остановил мяч и отдал на Тилля - хавбек мощно пробил в дальний угол из под Бабогло. Максимов решил успокоить игру, заменив форварда Степанюка опорником Челядином, но тот внес свою лепту в победу хозяев. Во время подачи углового его борцовским приемом снес Банада, что не сразу смог разглядеть арбитр. Благо, на матчи был ВАР, который помог восстановить справедливость - чистый пенальти. У мяча Кулача и, ровно как и неделю назад, он точен - настоящая феерия Владислава. Поборется за Золотую бутсу?

Владимир Шаран безуспешно пытался спасти игру заменами, но свежие игроки практически ничем не запомнились. Более того, Челядин мог доводить счет до разгрома, но его удару немного не хватило точности. Итог. Достаточно равный в первые 70 минут матч, в котором любая из сторон могла одержать победу. В таких вот тяжелых матчах очень важно реализовать все моменты и не допускать ошибок возле своих владений. В обоих компонентах успешнее были именно полтавчане, которые на глазах у родных болельщиков добыли первую победу в 2021-м году. И важность виктории переоценить сложно. Полтава снова в борьбе за топ-3. "Александрия" отстает, но пока не планирует поднимать белый флаг.

Ворскла - ФК Александрия 3:1

Голы: Владислав Кулач 39, Оливье Тилль 70, Владислав Кулач 77 (пен.) - Владислав Бабогло 55

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Александр Скляр, Оливье Тилль (Брэдли де Ноойер 82), Владислав Кулач, Руслан Степанюк (Артем Челядин 71), Владимир Чеснаков, Георгий Цитаишвили (Вадим Сапай 65), Давид Пуцлин, Ибрахим Кане (Луис Густаво Пальярес 65), Пап-Альюн Ндиайе

ФК Александрия: Олег Билык, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец, Денис Мирошниченко, Валерий Лучкевич (Максим Третьяков 46), Артём Ситало, Дмитрий Шастал (Денис Устименко 67), Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада (Андрей Новиков 80), Роман Вантух (Тимур Стецков 80), Валерий Бондаренко

Предупреждения: Дмитрий Гречишкин 1, Роман Вантух 52, Дмитрий Шастал 57, Евгений Банада 76