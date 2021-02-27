Остап Маркевич: Поле Днепр-Арены позволило показать качественный футбол

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал ничью с "Днепром-1" в матче 16-го тура УПЛ.

— Мы всегда настраиваемся на победу. Но сегодня довольны и таким результатом. Очень понравилось поле на "Днепр Арене". Думаю, на данный момент по качеству это лучшее поле в Украине. Хотя я не был и не знаю, какие сейчас поля на "Олимпийском" и "Арене Львов". Сегодняшнее поле позволило продемонстрировать скоростной качественный футбол. Игра была насыщена событиями и острыми моментами. Ради такой игры, таких моментов и существует футбол. Такая игра нравится и нам, и болельщикам. Мы довольны как игрой, так и результатом. Есть определенные моменты в психологии наших молодых игроков. Мы будем над этим работать. Нам нужно время. Сейчас команда омолаживается. "Американские горки", когда после хороших игр происходят сбои — это естественный процесс в этой ситуации. Молодым игрокам нужно время.

— У Вас действительно молодая команда, которая очень сильно провела стартовый отрезок. Это Ваша установка – мощно провести дебют?

— Нет. Наша задача – демонстрировать интенсивную игру как с мячом, так и без, весь матч. Поэтому мы не разделяем игру на отрезки, где нам надо ускориться, а где – наоборот. Мы стремимся играть интенсивно все 90 минут. Это и есть современный футбол. Чтобы так играть необходимо внимательно относиться к физической подготовке. А также другим аспектам подготовки футболистов: питание, восстановление, нагрузка и так далее. Мы все это учитываем.

— Рассчитываете ли Вы в этом сезоне сыграть все-таки дома?

— Конечно, мы хотим как можно скорее сыграть дома. Я очень рад, что сегодня болельщики, наконец-то, пришли на стадион. Это совсем другая атмосфера. Единственный минус – они болели не за нас. Тем не менее, мы рады, что были болельщики. Призываю болельщиков приходить на стадионы по всей Украине и поддерживать свои команды. Что касается стадиона имени В.С.Бойко, то мы ждем, когда вырастет трава. Были морозы… Для того, чтобы начался фотосинтез и трава начала расти, нужно солнце. Мы ждем…