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Favbet-лига. Колос 1:2 Рух. Сила индивидуальностей

Премьер-лига
(2 голосов)

Отбитый пенальти и решающий гол на 90+6

Favbet-лига. Колос 1:2 Рух. Сила индивидуальностей

Фото - УПЛ

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стартовыми составами в большей мере удивил тренер гостей, который с первых минут выпустил Андрея Борячука слева в полузащите, а на скамейке оставил Рагнара Сигурдссона и Бобира Обдихоликова. У "Колоса" же появилась весьма прогнозируемая одиннадцатка.

Активно начала поединок львовская команда, локомотивом атак которой выступал Борячук. Именно на левом фланге зарождалось большинство атак "Руха", да и сам Андрей опасно пробивал, заставив серьезно вступить в игру Волынца. Но стартовый натиск подопечных Ивана Федика весьма быстро сошел на нет, а вот "Колос" на правах хозяина прибрал мяч к ногам и перехватил инициативу.

Опасно издали пробивал Лысенко, но немного неточно. Однако мяч отправил в свои ворота вратарь гостей Роман Мысак. После подачи углового, вместо того чтобы выбить мяч подальше кулаком, вратарь просто срезал его в собственные ворота. Апелляции о блокировке со стороны сразу двоих соперников эффекта на арбитра не возимели и "Колос" повел в счете.

На второй тайм команда Федыка вышла так, словно это не стадион "Колос", а как минимум арена "Колизея", а игроки львовян - тигры. В результате давления, после удара со стандарта от Федорчука и повторного добивания Даниилу Кондракову удалось сравнять счет. Сразу после этого Борячук выходил практически один на один, но Волынец спас свою команду от гола, сделав сэйв ногой. Не прошло и минуты как Андрей снова пробивал издали с подкруткой в нижний угол, но опять голкипер "Колоса" оказался на высоте.

Руслан Костышин тонко прочувствовал момент и решил снять с игры Задою, висевшего на желтой карточке. Вскоре команды обменялись двойными заменами, что успокоило матч еще больше. Да и ничейный счет, при весьма качественной игре после перерыва, устраивал аутсайдера чемпионата.

Апогеем поединка стал фол Марьяна Мысыка на Никите Кравченко, в результате которого арбитр назначил пенальти. Футболисты столкнулись головами, но именно позиция представителя "Руха" была активной. Однако с точки Виталию Гаврышу переиграть Романа Мысака не удалось - вратарь гостей с лихвой реабилитировался за свою оплошность в эпизоде с пропущенным мячом.

Ну а развязка оказалась в лучших традициях Голливуда, вышедший на замену Николай Кухаревич в фактически последней атаке "Руха" подхватил мяч на бровке, продвинулся с ним к центру и нанес обводящий удар в дальнюю "девятку", чем принес своей команде волевую победу!

Колос - Рух 1:2 (1:0)
Голы: Мысак (35 авт.) - Кондраков (48), Кухаревич (90+6)

На 90-й минуте Гаврыш не забил пенальти (вратарь)
Колос: Волынец, Кравченко, Гаврыш, Новак, Черноморец, Антюх (Данфа 78), Богданов, Задоя (Милько 53), Чурко (Ильин 67), Ореховский (Костышин 68), Лысенко (Исаенко 78).
Рух: Мысак, Зец, Белый, Стаменкович, Мысык, Карасюк, Федорчук, Климчук (Бойчук 65), Притула (Кухарук 46), Кондраков (Кухаревич 65), Борячук (Глиха 90).
Предупреждение: Задоя (12), Костышин Д. (86, 90+1) - Зец (22), Белый (35), Федык (55 гл. тр), Мысык (63, 90)

Удаление: Костышин Д. (90+1) - Мысык (90), Федык (90+2)

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В статье: Рух (Львов) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (14)
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ДВ (Одесса)
27.02.2021 в 21:59
То что Засуха работает с судьями известно с матча плей оф за Упл с Черноморцем когда нам били три пенальти в 1 матче
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+1
-2
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Просто Квашин (Харьков)
27.02.2021 в 22:03
Деревянный Вася (ДВ) прав...уже 4 года КОЛОС становится Чемпионом Украины....!!! Браво Вася !!!
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0
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
27.02.2021 в 21:37
вонючие козлы прыгнули выше головы... хорошо, что чудеса случаются редко и "козлятина" прочно осядет в пердиве...
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+2
-11
gwer (LWIW)
27.02.2021 в 21:59
Пердів - це там, де ваш "Метал" очки роздає?
Ответить
0
-1
trey222
27.02.2021 в 21:34
Гол Кухаревича просто шедевр.Кандидат на лучший гол ура.
Ответить
+5
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
27.02.2021 в 22:01
...бросай дурь курить...
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0
-1
LAZ E183 (Рига)
27.02.2021 в 21:33
З перемогою, сусіди з Руху!!! Все буде добре!!!
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+3
-3
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
27.02.2021 в 21:31
Писаки.є що почитати.
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+1
-1
avatar
DOMENICO (Lviv)
27.02.2021 в 21:31
Кухаревич - єврогол! Рух - респект! Б'ються, стараються
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+4
-1
LAZ E183 (Рига)
27.02.2021 в 21:33
Згоден! Щиро вболівав за них сьогодні! Сподіваюся, і Львів завтра гідно зіграє з Динамо.
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+1
-6
Игорь84 (Киев)
27.02.2021 в 21:30
Автор, как я понимаю, сразу после пенки выключил телевизор и пошел писать обзор?)) ну-ну
Ответить
+1
-1
avatar
DOMENICO (Lviv)
27.02.2021 в 21:31
Позор
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0
-2
avatar
palmotron (Бровари)
27.02.2021 в 21:30
Сьогодні що не матч, то цікавий! Реально з вболівальниками, якось і заграли команди краще)) Рух красунчики, з перемогою! Несправедливий гол Колоса, з порушенням правил на воротареві, в його майданчику... Але справедливість перемогла!
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+3
-1
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simargl (Чернигов)
27.02.2021 в 21:29
Судья конечно редкий чудило. Молодая поросль наших арбитров поголовно сорняки... что Шурман ,что Омельченко... и т.д. а Рух с победой. Молодцы !!! Самоотдача получила вознаграждение !!!
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+2
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