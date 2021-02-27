Favbet-лига. Колос 1:2 Рух. Сила индивидуальностей

Стартовыми составами в большей мере удивил тренер гостей, который с первых минут выпустил Андрея Борячука слева в полузащите, а на скамейке оставил Рагнара Сигурдссона и Бобира Обдихоликова. У "Колоса" же появилась весьма прогнозируемая одиннадцатка.

Активно начала поединок львовская команда, локомотивом атак которой выступал Борячук. Именно на левом фланге зарождалось большинство атак "Руха", да и сам Андрей опасно пробивал, заставив серьезно вступить в игру Волынца. Но стартовый натиск подопечных Ивана Федика весьма быстро сошел на нет, а вот "Колос" на правах хозяина прибрал мяч к ногам и перехватил инициативу.

Опасно издали пробивал Лысенко, но немного неточно. Однако мяч отправил в свои ворота вратарь гостей Роман Мысак. После подачи углового, вместо того чтобы выбить мяч подальше кулаком, вратарь просто срезал его в собственные ворота. Апелляции о блокировке со стороны сразу двоих соперников эффекта на арбитра не возимели и "Колос" повел в счете.

На второй тайм команда Федыка вышла так, словно это не стадион "Колос", а как минимум арена "Колизея", а игроки львовян - тигры. В результате давления, после удара со стандарта от Федорчука и повторного добивания Даниилу Кондракову удалось сравнять счет. Сразу после этого Борячук выходил практически один на один, но Волынец спас свою команду от гола, сделав сэйв ногой. Не прошло и минуты как Андрей снова пробивал издали с подкруткой в нижний угол, но опять голкипер "Колоса" оказался на высоте.

Руслан Костышин тонко прочувствовал момент и решил снять с игры Задою, висевшего на желтой карточке. Вскоре команды обменялись двойными заменами, что успокоило матч еще больше. Да и ничейный счет, при весьма качественной игре после перерыва, устраивал аутсайдера чемпионата.

Апогеем поединка стал фол Марьяна Мысыка на Никите Кравченко, в результате которого арбитр назначил пенальти. Футболисты столкнулись головами, но именно позиция представителя "Руха" была активной. Однако с точки Виталию Гаврышу переиграть Романа Мысака не удалось - вратарь гостей с лихвой реабилитировался за свою оплошность в эпизоде с пропущенным мячом.

Ну а развязка оказалась в лучших традициях Голливуда, вышедший на замену Николай Кухаревич в фактически последней атаке "Руха" подхватил мяч на бровке, продвинулся с ним к центру и нанес обводящий удар в дальнюю "девятку", чем принес своей команде волевую победу!

Колос - Рух 1:2 (1:0)

Голы: Мысак (35 авт.) - Кондраков (48), Кухаревич (90+6)

На 90-й минуте Гаврыш не забил пенальти (вратарь)

Колос: Волынец, Кравченко, Гаврыш, Новак, Черноморец, Антюх (Данфа 78), Богданов, Задоя (Милько 53), Чурко (Ильин 67), Ореховский (Костышин 68), Лысенко (Исаенко 78).

Рух: Мысак, Зец, Белый, Стаменкович, Мысык, Карасюк, Федорчук, Климчук (Бойчук 65), Притула (Кухарук 46), Кондраков (Кухаревич 65), Борячук (Глиха 90).

Предупреждение: Задоя (12), Костышин Д. (86, 90+1) - Зец (22), Белый (35), Федык (55 гл. тр), Мысык (63, 90)

Удаление: Костышин Д. (90+1) - Мысык (90), Федык (90+2)