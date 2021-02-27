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Шаран: Дениска Шурман был готов к тому, чтобы посадить нас на желтые карточки

Премьер-лига
(1 голосов)

Нагоняй от наставника главному арбитру матча

Шаран: Дениска Шурман был готов к тому, чтобы посадить нас на желтые карточки

Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" прокомментировал поражение от "Ворсклы" в Полтаве со счетом 3:1:

"Мы сегодня не заслужили поражения, еще и со счетом 1:3. Приехали сюда играть только на победу. В первом тайме вообще не видел соперника у наших ворот: и в борьбе, и в атакующих действиях. Голевые моменты не хочу даже комментировать. Мы за 10 минут могли трижды забить со стандартов, наигрывали на протяжении этих дней.

Обидное поражение, но я только благодарен ребятам. Они должны понимать, что ошибки в футболе бывают. Но самое главное, что я увидел настоящих мужчин. Еще до матча говорил, что главное, не проиграть борьбу и подборы. Мы знали, как действует соперник.

Не понимаю, почему постоянно говорят, что "Александрия" играет в бей-беги, хотя сегодня, и вообще, у нас было меньше длинных передач, чем у конкурентов. А говорят о нас. Я этого не увидел. Если бы мы забили первыми, была бы другая картина.

О VAR я не хотел бы говорить, потому что с первых минут мы видели, как Дениска Шурман был готов к тому, чтобы посадить нас на желтые карточки. Сначала предупреждение получил Гречишкин, а потом нам дали еще четыре желтые карточки. А полтавчанам только одну, и то в конце матча.

Это футбол. Проиграли битву, но не войну. Будем биться до конца и стараться занять то место, которое хотелось бы видеть. Реально - это пятое место. Сегодня был не наш день, нам не везло на стандартах. Очень обидно и сложно об этом говорить. Это все наша совместная работа. Надо забивать", - сказал наставник.

До матча в команд было одинаковое количество очков, а теперь "Ворскла" вырвалась вперед на три пункта, занимая пятую позицию. "Александрия" осталась на седьмом месте.

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В статье: Владимир Шаран Александрия
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Источник:
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Комментарии (5)
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LEVgcUqs (Чернігів)
27.02.2021 в 21:40
Скільки в нас буде говориться за ВАР?. Там що всі жовті через ВАР?.
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0
0
янковский ян (Запорожье)
27.02.2021 в 21:37
Интересно сколько он получит матчей за "дениску"
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0
0
vgolovan (полтава)
27.02.2021 в 21:24
для физруков оправдание это первое дело
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+3
0
Salming (Полтава)
27.02.2021 в 21:16
Александрии в пору в хоккей играть. Форчегингу они точно обучены
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+1
0
avatar
Сергей.Л (Мариуполь)
27.02.2021 в 21:06
Ну да, Шаран, когда команда твоя выиграла матч, ты не жаловался, что Ситало на 5-й минуте "жёлтую" дали, а потом ещё две... и соперникам тогда 4 "жёлтых" судейка раздал... Тогда всё хорошо было
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+2
0


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