Шаран: Дениска Шурман был готов к тому, чтобы посадить нас на желтые карточки

Главный тренер "Александрии" прокомментировал поражение от "Ворсклы" в Полтаве со счетом 3:1:

"Мы сегодня не заслужили поражения, еще и со счетом 1:3. Приехали сюда играть только на победу. В первом тайме вообще не видел соперника у наших ворот: и в борьбе, и в атакующих действиях. Голевые моменты не хочу даже комментировать. Мы за 10 минут могли трижды забить со стандартов, наигрывали на протяжении этих дней.

Обидное поражение, но я только благодарен ребятам. Они должны понимать, что ошибки в футболе бывают. Но самое главное, что я увидел настоящих мужчин. Еще до матча говорил, что главное, не проиграть борьбу и подборы. Мы знали, как действует соперник.

Не понимаю, почему постоянно говорят, что "Александрия" играет в бей-беги, хотя сегодня, и вообще, у нас было меньше длинных передач, чем у конкурентов. А говорят о нас. Я этого не увидел. Если бы мы забили первыми, была бы другая картина.

О VAR я не хотел бы говорить, потому что с первых минут мы видели, как Дениска Шурман был готов к тому, чтобы посадить нас на желтые карточки. Сначала предупреждение получил Гречишкин, а потом нам дали еще четыре желтые карточки. А полтавчанам только одну, и то в конце матча.

Это футбол. Проиграли битву, но не войну. Будем биться до конца и стараться занять то место, которое хотелось бы видеть. Реально - это пятое место. Сегодня был не наш день, нам не везло на стандартах. Очень обидно и сложно об этом говорить. Это все наша совместная работа. Надо забивать", - сказал наставник.