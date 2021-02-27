Шахтер - Заря. LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ

Стрим начнется в 16:55 - нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить начало трансляции! Комментатор - Александр Рыженко.

В центральном поединке 16 тура украинской Премьер-лиги встретятся вторая и третья команды на начало игрового дня. У луганчан еще есть шансы вцепиться в борьбу с горняками за вторую строчку в таблице и зону Лиги чемпионов, но для этого нужно обязательно побеждать в очном противостоянии. Команда Луиша Каштру уже три встречи подряд не побеждает Зарю. Изменится ли эта тенденция? Узнавайте вместе с нами в стриме на Youtube-канале Подкасты UA-Футбол!