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Максимов: С Александрией была задача контролировать мяч внизу

Премьер-лига
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Наставник полтавчан подвел итоги победы над командой Шарана

Максимов: С Александрией была задача контролировать мяч внизу

ФК "Рух"

Новина українською

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал победу над "Александрией" в матче 16-го тура УПЛ.

"В первую очередь поздравлю футболистов - они сегодня бились. У нас была очень затяжная безвыигрышная серия, которая давила на нас в психологическом плане. Вчера разобрали игру - мы знали, что Александрия все время прессингует. Команда хороша физически, на втором этаже у нас шансов не было. Была задача положить мяч вниз и контролировать его. Поле еще зимнее, пока еще тяжело, но мы все равно справились. Борьбу мы не уступили и футбольный бог был на нашей стороне.

У нас была задача проходить за счет коротких передач и движения футболистов, потому что в силовом плане мы уступали. Это было видно - они очень физически сильные и высокие. Угловой для нас - это как пенальти. Но мы выдержали, дотерпели. Ждали ошибку Александрии - сначала Кулач забил, потом Оливье, и снова Кулач. Я хочу поздравить футболистов - они заслужили сегодня. После затянувшейся серии неудач, я благодарен им.

Все футболисты заслужили победу - один забивает, а все на него играют. Кто-то защищается, кто-то забивает, кто-то начинает атаку, а кто-то стоит на воротах. Выиграли - радуемся до следующей недели. Такая футбольная жизнь.

Хорошо сегодня сыграл Альюн - он провел матч без ошибок. В психологическом плане ему было тяжело. У нас пять человек "южных" - Кане сегодня был не совсем тот, которого мы хотели бы видеть, Якубу сломался на ровном месте. Они привыкли к солнечной погоде. Для нас главное дождаться, когда солнце запечет", – рассказал Максимов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов ФК Александрия
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