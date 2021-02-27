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Шапаренко: Во втором тайме с Брюгге мы пошли ва-банк. Эта победа для Украины
Хавбек "бело-синих" поделился мыслями накануне игры против "Львова"
фото - Динамо Киев
Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко прокомментировал победу над "Брюгге", а также поделился мыслями насчет предстоящего матча против "Львова".
- Какое настроение в команде после победы над "Брюгге" и выхода в следующий этап?
- Настроение - супер. Эта победа для всей Украины и болельщиков "Динамо". Все довольны.
- Какие твои личные впечатления от игры? Что стало переломным моментом?
- Во втором тайме мы пошли ва-банк, можно сказать, рисковали, большими силами идя в атаку, и в итоге добились положительного результата. Реализовали один момент - Буяльский очень хорошо сыграл на опережение, и этого оказалось достаточно для итоговой победы.
- Какие ожидания от завтрашней игры? "Динамо" нельзя терять очки...
- "Львов" выйдет мотивированным на игру. Так же, как и мы. Понимаем, чего мы хотим, и будем стараться воплотить это на футбольном поле.
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