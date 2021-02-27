Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Львов - Динамо. LIVE АУДИО трансляция матча
Киевлянам нужно защищать первое место
Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало стрима. Трансляция начнется в 19:25. Комментатор - Сергей Швец.
Действующий лидер УПЛ едет в гости к одной из худших команд чемпионата. Казалось, могут ли в этом противостоянии возникнуть проблемы? Но у киевлян после зимней паузы хватает трудностей в атаке, которые не всегда удается решать. И как будет выглядеть вице-чемпион после безумного матча с Брюгге в Лиге Европы? Ответы на все вопросы вы сможете узнать в нашей трансляции!
Популярное сейчас
- Кулач дышит в спину Шахабу и Цыганкову. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Центральный защитник Динамо не готовится с командой к игре против Львова
- Очаровательная девушка Манора Соломона наконец переехала к футболисту в Киев. ФОТО
- Новый контракт Яремчука, бразильский новичок Металла. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Ибрагимович станет ведущим итальянского музыкального фестиваля
- Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО