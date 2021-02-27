Львов - Динамо. LIVE АУДИО трансляция матча

Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало стрима. Трансляция начнется в 19:25. Комментатор - Сергей Швец.

Действующий лидер УПЛ едет в гости к одной из худших команд чемпионата. Казалось, могут ли в этом противостоянии возникнуть проблемы? Но у киевлян после зимней паузы хватает трудностей в атаке, которые не всегда удается решать. И как будет выглядеть вице-чемпион после безумного матча с Брюгге в Лиге Европы? Ответы на все вопросы вы сможете узнать в нашей трансляции!