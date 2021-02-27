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Гол Колоса с нарушением, странное удаление Костышина - последствия низкокачественной работы арбитра Омельченко
Колос - Рух 1:2. Судейский анализ матча
ТК Футбол
Первые три матча 16-го тура чемпионата Украины прошли без видимых грубых судейских ошибок. А вот в хронологически четвертом поединке арбитр Александр Омельченко принял два крайне сомнительных решения в пользу каждой из команд. Не будем говорить о том, что так или иначе эти ошибки повлияли на общий итог матча, просто констатируем низкое качество работы судьи в поле.
Гол "Колоса" забит с нарушением правил – нападение на вратаря в площади ворот. Пошла подача с углового, Мысак пытался сыграть на перехвате, и первым оказался на мяче, дотягиваясь до него руками. В то же время два игрока "Колоса" вступили в борьбу и, не сыграв в мяч, затолкали вратаря и обусловили автогол.
- В площади ворот двое игроков "Колоса" атаковали вратаря, а там вообще нельзя прикасаться к голкиперу. Тем более у него были подняты руки, это не была игра плечом в плечо, поэтому любое прикосновение к голкиперу в такой ситуации – фол. Здесь нападающие банально протаранили Мысака, а арбитр засчитал гол. Ошибочное решение Омельченко, - сказал Мирослав Иванович.
Также ошибочным было удаление Дениса Костышина ("Колос") за вторую желтую карточку на 90+1-й минуте. Игрок "Колоса" сыграл в мяч и не заслуживал второго предупреждения.
Итог матча – победа "Руха" 2:1.
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