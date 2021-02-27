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Гол Колоса с нарушением, странное удаление Костышина - последствия низкокачественной работы арбитра Омельченко

Премьер-лига
(2 голосов)

Колос - Рух 1:2. Судейский анализ матча

Гол Колоса с нарушением, странное удаление Костышина - последствия низкокачественной работы арбитра Омельченко

ТК Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Первые три матча 16-го тура чемпионата Украины прошли без видимых грубых судейских ошибок. А вот в хронологически четвертом поединке арбитр Александр Омельченко принял два крайне сомнительных решения в пользу каждой из команд. Не будем говорить о том, что так или иначе эти ошибки повлияли на общий итог матча, просто констатируем низкое качество работы судьи в поле.

Гол "Колоса" забит с нарушением правил – нападение на вратаря в площади ворот. Пошла подача с углового, Мысак пытался сыграть на перехвате, и первым оказался на мяче, дотягиваясь до него руками. В то же время два игрока "Колоса" вступили в борьбу и, не сыграв в мяч, затолкали вратаря и обусловили автогол.

- В площади ворот двое игроков "Колоса" атаковали вратаря, а там вообще нельзя прикасаться к голкиперу. Тем более у него были подняты руки, это не была игра плечом в плечо, поэтому любое прикосновение к голкиперу в такой ситуации – фол. Здесь нападающие банально протаранили Мысака, а арбитр засчитал гол. Ошибочное решение Омельченко, - сказал Мирослав Иванович.

Также ошибочным было удаление Дениса Костышина ("Колос") за вторую желтую карточку на 90+1-й минуте. Игрок "Колоса" сыграл в мяч и не заслуживал второго предупреждения.

Итог матча – победа "Руха" 2:1.

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В статье: Мирослав Ступар
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Комментарии (8)
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simargl (Чернигов)
27.02.2021 в 23:27
Судья много чудил. Уровень для второй лиги .
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Rezerf (Чернігів)
27.02.2021 в 23:15
Маячня. Що, гравцям атаки взагалі не можна стрибати у воротарьскій? Не було там нападу на кіпера. Гравці Колоса зайняли більш вигідну позицію, та стрибали у верх. А "порушення" Костишина навіть на жовту не тягне.
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0
-8
Golfik25 (Киев)
27.02.2021 в 23:26
правила читай. Объяснять нет смысла.
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+2
0
Лекарь (село Дарница)
27.02.2021 в 22:25
Пожалуй, соглашусь.
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+2
-2
shat (киев)
27.02.2021 в 22:16
они что , без вара играли ?
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0
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
27.02.2021 в 22:50
Катя дома кино смотрела по вару...
Ответить
+2
0
Єфрейтор Сруль (Гуцульщина)
27.02.2021 в 22:16
ГАНЬБА !
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+2
-1
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Просто Квашин (Харьков)
27.02.2021 в 22:51
Сруль олексин - ты заднеприводный ка цап...
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0
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