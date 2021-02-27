Колос - Рух 1:2. Обзор матча и видео голов

В матче 16-го тура чемпионата Украины "Рух" на выезде обыграл "Колос" со счетом 2:1. На 35-й минуте встречи подопечные Руслана Костышина открыли счет, благодаря автоголу Мысака. В начале второго тайма команда Ивана Федыка отыграла один мяч.

Коллективы выдали огненную концовку: на 90-й минуте "Колос" мог вырвать победу, но Гаврыш не сумел реализовать пенальти, а вот 19-летний форвард "Руха" Кухаревич реализовал свой шанс на 6-й компенсированной минуте и принес три очка в копилку львовян.

Колос - Рух 1:2 (1:0)

Голы: Мысак (35 авт.) - Кондраков (48), Кухаревич (90+6)

На 90-й минуте Гаврыш не забил пенальти (вратарь)

Колос: Волынец, Кравченко, Гаврыш, Новак, Черноморец, Антюх (Данфа 78), Богданов, Задоя (Милько 53), Чурко (Ильин 67), Ореховский (Костышин 68), Лысенко (Исаенко 78).

Рух: Мысак, Зец, Белый, Стаменкович, Мысык, Карасюк, Федорчук, Климчук (Бойчук 65), Притула (Кухарук 46), Кондраков (Кухаревич 65), Борячук (Глиха 90).

Предупреждение: Задоя (12), Костышин Д. (86, 90+1) - Зец (22), Белый (35), Федык (55 гл. тр), Мысык (63, 90)

Удаление: Костышин Д. (90+1) - Мысык (90), Федык (90+2)