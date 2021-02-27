  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Федык: Впечатления, что было убийство тупым судьей, как у Агаты Кристи
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федык: Впечатления, что было убийство тупым судьей, как у Агаты Кристи

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник львовян прокомментировал победу над "Колосом"

Федык: Впечатления, что было убийство тупым судьей, как у Агаты Кристи

Новина українською

Главный тренер львовского "Руха" Иван Федык подвел итоги выездной победы над "Колосом" в матче 16-го тура УПЛ.

– Впечатления от матча такие, что по плану было убийство неизвестным тупым судьей (прим. - роль главного арбитра исполнял Александр Омельченко), как у Агаты Кристи. Он и дальше будет неизвестным, если так будет обсуживать матчи. Проблема тех, кто создавал этот план, в том, что мы не сдаемся и играем до конца.

– В чем ваши претензии к арбитру?

– Проанализируйте матч, вы поймете. Можете посмотреть и предыдущее встречи, которые прошли на стадионе "Колоса". Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Но я никого не обвиняю.

– Почему арбитр вас удалил?

– Он показал мне красную карточку, потому что я делал замечания и ему, и четвертому судье. Я не позволю издеваться над своей командой. Может, им распечатать правила, чтобы они почитали. Кухаревич такой, что его надо постоянно подгонять, он может уснуть на поле. Этим мы и занимались с лавки. В концовке он забил и доказал. Забил второй гол в 15 матчах, может считать себя мини-бомбардиром. Борячук очень рвался играть, поэтому мы ему дали шанс с первых минут. У него была операция, он очень хотел сыграть, – рассказал Федык.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Иван Федык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
"Тур Online"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...