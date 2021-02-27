Федык: Впечатления, что было убийство тупым судьей, как у Агаты Кристи

Главный тренер львовского "Руха" Иван Федык подвел итоги выездной победы над "Колосом" в матче 16-го тура УПЛ.

– Впечатления от матча такие, что по плану было убийство неизвестным тупым судьей (прим. - роль главного арбитра исполнял Александр Омельченко), как у Агаты Кристи. Он и дальше будет неизвестным, если так будет обсуживать матчи. Проблема тех, кто создавал этот план, в том, что мы не сдаемся и играем до конца.

– В чем ваши претензии к арбитру?

– Проанализируйте матч, вы поймете. Можете посмотреть и предыдущее встречи, которые прошли на стадионе "Колоса". Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Но я никого не обвиняю.

– Почему арбитр вас удалил?

– Он показал мне красную карточку, потому что я делал замечания и ему, и четвертому судье. Я не позволю издеваться над своей командой. Может, им распечатать правила, чтобы они почитали. Кухаревич такой, что его надо постоянно подгонять, он может уснуть на поле. Этим мы и занимались с лавки. В концовке он забил и доказал. Забил второй гол в 15 матчах, может считать себя мини-бомбардиром. Борячук очень рвался играть, поэтому мы ему дали шанс с первых минут. У него была операция, он очень хотел сыграть, – рассказал Федык.