Украсит любой чемпионат. ВИДЕО победного гола Руха на 90+6-й минуте

Ползимы Николай Кухаревич был одним главных ньюсмейкеров "Руха" - его то продавали, то нет в бельгийский "Андерлехт". Во Львове верят в большой потенциал форварда и надеются, что он станет знаковым игроком для клуба – либо будет первым полноценным трансфером на выход, либо поможет команде на поле.

В игре против "Колоса" Кухаревич остался на скамейке запасных, но вышел на замену в середине второго тайма. И именно Николай стал главным героем команды наравне с голкипером Романом Мысаком. Тот на 90-й минуте при счете 1:1 отразил пенальти от Гавриша.

А Кухаревич на 90 + 6-й забил невероятный гол дальним ударом в верхний угол. Для 19-летнего форварда это второй гол в высшем дивизионе. Первый он забил в игре с "Днепром-1" в конце прошлого года. "Рух" победил 2:1 и поднялся на 11-ю строчку.

Гол Кухаревича

Отбитый пенальти Мысаком