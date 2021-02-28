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Украсит любой чемпионат. ВИДЕО победного гола Руха на 90+6-й минуте

Премьер-лига
(2 голосов)

Кухаревич вколотил так вколотил

Украсит любой чемпионат. ВИДЕО победного гола Руха на 90+6-й минуте

UA-Футбол
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Ползимы Николай Кухаревич был одним главных ньюсмейкеров "Руха" - его то продавали, то нет в бельгийский "Андерлехт". Во Львове верят в большой потенциал форварда и надеются, что он станет знаковым игроком для клуба – либо будет первым полноценным трансфером на выход, либо поможет команде на поле.

В игре против "Колоса" Кухаревич остался на скамейке запасных, но вышел на замену в середине второго тайма. И именно Николай стал главным героем команды наравне с голкипером Романом Мысаком. Тот на 90-й минуте при счете 1:1 отразил пенальти от Гавриша.

А Кухаревич на 90 + 6-й забил невероятный гол дальним ударом в верхний угол. Для 19-летнего форварда это второй гол в высшем дивизионе. Первый он забил в игре с "Днепром-1" в конце прошлого года. "Рух" победил 2:1 и поднялся на 11-ю строчку.

Гол Кухаревича

Отбитый пенальти Мысаком

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В статье: Рух (Львов) Николай Кухаревич
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