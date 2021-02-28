Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Львов - Динамо: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины
Где покажут в прямом эфире матч Львов - Динамо, чемпионат Украины, 28 февраля 2021
фото - Олександр Приходько
Динамо прошло Брюгге и уже знает соперника в 1/8 финала. Но сохранение лидерства в чемпионате Украины в данный момент главная задача для Мирчи Луческу. На фоне изнурительного поединка в Бельгии киевляне едут во Львов, где будут противостоять вроде бы и аутсайдеру, который, впрочем, с радостью воспользуется загруженностью гранда. Тем более, Львов в текущем сезоне уже побеждал других фаворитов - Десну и Ворсклу.
Удастся ли команде Шумского замахнуться на сенсацию, смотрите в воскресенье, 28 февраля, на телеканале Футбол 1. Начало трансляции матча Львов - Динамо в 19:30.
Легально посмотреть онлайн матч в интернете можно с помощью сервисов Oll.tv, sweet.tv, Киевстар ТВ и других, которые сотрудничают с телеканалами Футбол 1|2|3.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч Львов - Динамо, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Львов - Динамо онлайн >>>
Также на UA-Футбол будет доступна АУДИО трансляция матча Львов - Динамо.
Популярное сейчас
- Украсит любой чемпионат. ВИДЕО победного гола Руха на 90+6-й минуте
- Время Коваленко? Сампдория - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А
- Пушка. Зубков записал в свой актив дубль впервые за год
- Рух уже 11-й, Колос не воспользовался осечкой Александрии. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Щелбаны, бильярд и пиво: Диего Коста весело проводит отпуск
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала