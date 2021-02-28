Львов - Динамо: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Украины

Динамо прошло Брюгге и уже знает соперника в 1/8 финала. Но сохранение лидерства в чемпионате Украины в данный момент главная задача для Мирчи Луческу. На фоне изнурительного поединка в Бельгии киевляне едут во Львов, где будут противостоять вроде бы и аутсайдеру, который, впрочем, с радостью воспользуется загруженностью гранда. Тем более, Львов в текущем сезоне уже побеждал других фаворитов - Десну и Ворсклу.

Удастся ли команде Шумского замахнуться на сенсацию, смотрите в воскресенье, 28 февраля, на телеканале Футбол 1 . Начало трансляции матча Львов - Динамо в 19:30 .

Легально посмотреть онлайн матч в интернете можно с помощью сервисов Oll.tv, sweet.tv, Киевстар ТВ и других, которые сотрудничают с телеканалами Футбол 1|2|3.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч Львов - Динамо, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Львов - Динамо онлайн >>>

Также на UA-Футбол будет доступна АУДИО трансляция матча Львов - Динамо.