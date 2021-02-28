Автор победного гола "Руха" в матче с "Колосом" (2:1) Николай Кухаревич поделился впечатлениями об игре.

"Эмоции переполняют от такого гола. Очень рад, что забил победный мяч и помог команде выиграть.

Победа далась нам тяжело, она для нас стала первой на выезде, а это вдвойне приятно. На последних секундах встречи решил взять инициативу на себя и так случилось, что забил. Стадион в Коваливке таки для меня фартовый. Здесь я забивал за молодежную сборную. Теперь два матча, две победы, два гола.

Роман Мисак нас очень выручил, когда отразил пенальти, и ему тоже надо поблагодарить.

Мы первый сезон в Премьер-лиге, мы голодны до побед. Поэтому для нас каждая победа - это праздник. Уверен, во втором круге мы еще покажем, кто мы есть, и будем набирать очки чаще, чем в первом круге", – цитирует 19-летнего форварда сайт "Руха".