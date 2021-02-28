  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кухаревич: Для Руха каждая победа – это праздник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кухаревич: Для Руха каждая победа – это праздник

Премьер-лига
(2 голосов)

Всего вторая в элитном дивизионе

Кухаревич: Для Руха каждая победа – это праздник

Колос

Новина українською

Автор победного гола "Руха" в матче с "Колосом" (2:1) Николай Кухаревич поделился впечатлениями об игре.

"Эмоции переполняют от такого гола. Очень рад, что забил победный мяч и помог команде выиграть.

Победа далась нам тяжело, она для нас стала первой на выезде, а это вдвойне приятно. На последних секундах встречи решил взять инициативу на себя и так случилось, что забил. Стадион в Коваливке таки для меня фартовый. Здесь я забивал за молодежную сборную. Теперь два матча, две победы, два гола.

Роман Мисак нас очень выручил, когда отразил пенальти, и ему тоже надо поблагодарить.

Мы первый сезон в Премьер-лиге, мы голодны до побед. Поэтому для нас каждая победа - это праздник. Уверен, во втором круге мы еще покажем, кто мы есть, и будем набирать очки чаще, чем в первом круге", – цитирует 19-летнего форварда сайт "Руха".

На счету Кухаревича 2 гола в 15 матчах чемпионата Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Николай Кухаревич
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...