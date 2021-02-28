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Тилль – о первом голе за Ворсклу: Надеюсь продолжить в том же духе

Премьер-лига
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Полузащитник помог команде взять три очка в игре с "Александрией"

Тилль – о первом голе за Ворсклу: Надеюсь продолжить в том же духе

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Полузащитник "Ворсклы" Оливье Тилль рассказал о победе над "Александрией" (3:1) в 16-м туре УПЛ.

"Я очень счастлив. Нам нужна была победа, нужно было брать три очка у прямого конкурента. Особенно важно, что победу добыли в присутствии болельщиков.

Это мой дебютный гол и первая моя победа в УПЛ, поэтому надеюсь, что продолжу в том же духе", – сказал Тилль в эфире "Футбол NEWS".

Напомним, Тилль перебрался в "Ворсклу" в январе на правах свободного агента.

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В статье: Ворскла (Полтава) Оливье Тилль
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