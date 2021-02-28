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Тилль – о первом голе за Ворсклу: Надеюсь продолжить в том же духе
Полузащитник помог команде взять три очка в игре с "Александрией"
Полузащитник "Ворсклы" Оливье Тилль рассказал о победе над "Александрией" (3:1) в 16-м туре УПЛ.
"Я очень счастлив. Нам нужна была победа, нужно было брать три очка у прямого конкурента. Особенно важно, что победу добыли в присутствии болельщиков.
Это мой дебютный гол и первая моя победа в УПЛ, поэтому надеюсь, что продолжу в том же духе", – сказал Тилль в эфире "Футбол NEWS".
Напомним, Тилль перебрался в "Ворсклу" в январе на правах свободного агента.
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