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Заря Шахтеру не Маккаби, месть Барсы, защита Ромы, прессинг-засуха Челси и МЮ. Аудиомнение #74
По следам ярких матчей уик-энда
Аудиомнение
Обсуждаем следующие поединки: "Шахтер" – "Заря" (0:1), "Севилья" – "Барселона" (0:2), "Челси" – "Манчестер Юнайтед" (0:0) и "Рома" – "Милан" (1:2) Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь.
"Горняки" решили повторить в матче с "Зарей" провальный трюк с "Маккаби", заметный регресс Лионеля Месси. Как "Челси" и "МЮ" засушили друг друга с помощью прессинга, а "Милан" и "Рома" спорили, кто хуже сыграет в обороне. Загадочная и спорная рука Хадсона-Одои, прекрасный Канте, великолепный Усман Дембеле – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Приветствие!
00:29 – "Шахтер" – "Заря";
06:05 – "Севилья" – "Барселона";
12:39 – "Челси" – "МЮ";
18:09 – "Рома" – "Милан";
21:55 – Не попадайте в офсайд!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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