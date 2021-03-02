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Заря Шахтеру не Маккаби, месть Барсы, защита Ромы, прессинг-засуха Челси и МЮ. Аудиомнение #74

Премьер-лига
(1 голосов)

По следам ярких матчей уик-энда

Заря Шахтеру не Маккаби, месть Барсы, защита Ромы, прессинг-засуха Челси и МЮ. Аудиомнение #74

Аудиомнение

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем следующие поединки: "Шахтер" – "Заря" (0:1), "Севилья" – "Барселона" (0:2), "Челси" – "Манчестер Юнайтед" (0:0) и "Рома" – "Милан" (1:2) Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь.

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"Горняки" решили повторить в матче с "Зарей" провальный трюк с "Маккаби", заметный регресс Лионеля Месси. Как "Челси" и "МЮ" засушили друг друга с помощью прессинга, а "Милан" и "Рома" спорили, кто хуже сыграет в обороне. Загадочная и спорная рука Хадсона-Одои, прекрасный Канте, великолепный Усман Дембеле – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:29 – "Шахтер" – "Заря";

06:05 – "Севилья" – "Барселона";

12:39 – "Челси" – "МЮ";

18:09 – "Рома" – "Милан";

21:55 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Тарас Степаненко Лионель Месси Заря (Луганск) Златан Ибрагимович Виктор Скрипник Шахтер (Донецк) Исмаили Челси (Лондон) Оле Гуннар Сульшер Рома (Рим) Люк Шоу Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Хаким Зиеш Милан Усман Дембеле Н'Голо Канте Владислав Кочергин Каллум Хадсон-Одой Аарон Ван-Биссака Дэниел Джеймс Никола Василь Мейсон Гринвуд Подкаст Аудиомнение Анатолий Трубин Эдуар Менди Алаххьяр Сайадманеш
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