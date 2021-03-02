Заря Шахтеру не Маккаби, месть Барсы, защита Ромы, прессинг-засуха Челси и МЮ. Аудиомнение #74

Обсуждаем следующие поединки: "Шахтер" – "Заря" (0:1), "Севилья" – "Барселона" (0:2), "Челси" – "Манчестер Юнайтед" (0:0) и "Рома" – "Милан" (1:2) Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь.

"Горняки" решили повторить в матче с "Зарей" провальный трюк с "Маккаби", заметный регресс Лионеля Месси. Как "Челси" и "МЮ" засушили друг друга с помощью прессинга, а "Милан" и "Рома" спорили, кто хуже сыграет в обороне. Загадочная и спорная рука Хадсона-Одои, прекрасный Канте, великолепный Усман Дембеле – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:29 – "Шахтер" – "Заря";

06:05 – "Севилья" – "Барселона";

12:39 – "Челси" – "МЮ";

18:09 – "Рома" – "Милан";

21:55 – Не попадайте в офсайд!