Мирон Маркевич назвал лучшего игрока Динамо

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич назвал, кого считает лучшим на данный момент игрока киевского "Динамо".

- Почему Андрей Шевченко не замечает Виталия Буяльского?

- Посмотрим, как соберется сборная в этом месяце. Виталий сейчас действительно хорошо выглядит. Не исключено, что его вызовут в сборную Украины. Так, как Буяльский сейчас играет – он является лучшим игроком в "Динамо", – сказал Маркевич.

Напомним, что в текущем сезоне Премьер-лиги Бульяский во всех турнирах сыграл 21 матч, в которых забил 5 голов и отдал 7 голевых передач.