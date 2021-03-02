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Мирон Маркевич назвал лучшего игрока Динамо
Украинский специалист считает, что в этом сезоне Буяльский хорошо выглядит
Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич назвал, кого считает лучшим на данный момент игрока киевского "Динамо".
- Почему Андрей Шевченко не замечает Виталия Буяльского?
- Посмотрим, как соберется сборная в этом месяце. Виталий сейчас действительно хорошо выглядит. Не исключено, что его вызовут в сборную Украины. Так, как Буяльский сейчас играет – он является лучшим игроком в "Динамо", – сказал Маркевич.
Напомним, что в текущем сезоне Премьер-лиги Бульяский во всех турнирах сыграл 21 матч, в которых забил 5 голов и отдал 7 голевых передач.
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