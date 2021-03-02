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Мирон Маркевич назвал лучшего игрока Динамо

Премьер-лига
(6 голосов)

Украинский специалист считает, что в этом сезоне Буяльский хорошо выглядит

Мирон Маркевич назвал лучшего игрока Динамо

Новина українською

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич назвал, кого считает лучшим на данный момент игрока киевского "Динамо".

- Почему Андрей Шевченко не замечает Виталия Буяльского?

- Посмотрим, как соберется сборная в этом месяце. Виталий сейчас действительно хорошо выглядит. Не исключено, что его вызовут в сборную Украины. Так, как Буяльский сейчас играет – он является лучшим игроком в "Динамо", – сказал Маркевич.

Напомним, что в текущем сезоне Премьер-лиги Бульяский во всех турнирах сыграл 21 матч, в которых забил 5 голов и отдал 7 голевых передач.

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В статье: Мирон Маркевич Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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