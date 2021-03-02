Каштру снова не сдал экзамен по геометрии, но преуспел в философии. Тактика матча Шахтер - Заря

В центральном матче 16 тура УПЛ донецкий "Шахтер" в Киеве на НСК "Олимпийский" принимал луганскую "Зарю". Матч оправдал самые высокие ожидания и стал украшением не только игрового дня, но и всего чемпионата. "Шахтер" потерпел первое поражение в рамках Премьер-лиги и усугубил свое турнирное положение. С одной стороны, начинает уходить в отрыв "Динамо" Луческу, с другой, снизу уже реально подпирает "Заря" Скрипника. Так команда Каштру и до Лиги Европы может доиграться.

Луганск одержал вполне заслуженную победу. Гол в меньшинстве на 90+5 минуте – вознаграждение за квалифицированные и смелые действия гостей с середины первого тайма до финального свистка. "Заря" не закрылась на замок после удаления Жуниор и нашла возможность наказать оппонента за излишнюю самоуверенность и безалаберность в обороне.

Отметим, что в состав "Шахтера" вернулся Исмаили. Опытный бразилец восстановился после травмы и вышел на поле в официальном матче впервые за последние восемь месяцев. Матвиенко сыграл в центре обороны, в паре с Витао. Справа действовал Додо.

Вместо травмированного Степаненко функции опорника выполнял Майкон. Классическими "восьмерками" на этот раз были Марлос и Алан Патрик. Тете и Тайсон – правый и левый вингеры соответственно, а на острие атаки действовал - Мораес. В сравнении с домашним матчем с "Маккаби" в стартовом составе "Шахтера" было произведено две замены. Исмаили вернул Матвиенко на позицию центрального защитника. Кривцов остался в резерве. Вместо Соломона на позиции правого нападающего вышел Тете.

"Шахтер" сыграл по своей базовой тактической схеме 4-1-4-1 или 4-3-3, кому как больше нравится, сути дела это не меняет. Главный принцип – два центрбека, фулбкеки создают ширину, в центре поля треугольник с "шестеркой" и двумя "восьмерками" перевернут основанием вверх, а линию атаки составляют вингеры и центрфорвард.

"Заря" начала матч по схеме 4-4-2 ромб. После победы над "Мариуполем" в старте у Скрипника состоялось две замены. Вместо Хомченовского в состав вернулся Абу Ханна, а Шахаб уступил место быстрому Кабаеву.

"Шахтер" – "Заря" - 0:1

Гол: Иванисеня 90+5

"Шахтер": Трубин, Додо, Тайсон, Мораес, Марлос, Тете (Соломон 76), Алан Патрик (Маркос Антонио 65), Матвиенко, Майкон, Исмаили, Витао

"Заря": Василь, Жуниор Рейс, Кочергин (Хомченовский 13), Гладкий (Шахаб 73), Вернидуб, Абу Ханна, Кабаев (Иванисеня 73), Назарина, Фаворов, Юрченко (Цыганикс 81), Аллахяр

Предупреждения: Алан Патрик 57 - Назарина 32

Удаление: Жуниор Рейс 78

Матч имел свою сюжетную линию. Процесс противостояния можно разделить на три разных по временным меркам отрезка. Первая половина первого тайма прошла при явном преимуществе "Шахтера". Очевидно, что быстрый гол был одним из главных пунктов плана на игру хозяев поля. После того, как стартовый запал "оранжево-черных" поутих, "Заря" забрала мяч под контроль, выровняла игру, а временами объективно переигрывала чемпионов. Этот отрезок - самый длительный и он был за командой Скрипника. Третий отрезок породило обстоятельство – удаление Жуниора.

В последние 15 минут игрового времени "Заря" села в низкий блок и откровенно играла на удержание ничьей, но индивидуальные действия Аллахяра, который на последних секундах матча протянул мяч от своей штрафной через все поле, позволили "Заре" вырвать победу.

В период с 25 по 80 минуту "Заря" не уступала "Шахтеру" ни в контроле мяча, ни в создании голевых моментов. Много опасных атак луганчан не завершались ударами по воротам, но были гораздо острей, чем многочисленные индивидуальные действия игроков "Шахтера". Поэтому, слова Каштру после матча о том, что "Заря" практически ничего не создала и вообще, ей повезло – как минимум не очень корректно, как максимум – очень необъективно.

Любопытно, что на официальном сайте "Шахтера" статистические данные также несколько отличаются от показателей нейтральных ресурсов. У всех "Шахтер" владел 53% игрового времени, а на клубном сайте – 63%. И с ударами по воротам там дела обстоят намного лучше для "горняков". Так, посмотришь, можно сделать вывод, что у дончан вообще нет игровых проблем. А поражение от "Зари" - банальное невезение. Что уж тут говорить, если у Луиша Каштру и после 0:4 от Гладбаха в Лиге чемпионов вырисовывалась неплохая картина... .

В фазе игры без мяча "Заря" использовала проактивные методы обороны, но, если не удавалось быстро вернуть владение, команда переходила в позиционную оборону, поддерживая структуру 4-3-1-2. Юрченко и Кочергин (после быстрой вынужденной замены – Хомченовский) садились на одну линию к Назарине.

Наличие цепкого Гладкого и быстрых Аллахяра и Кабаева ограничивало "Шахтер" в количестве футболистов, которые принимали активное участие в позиционных атаках на половине поля соперника. Майкон вынужден был оставаться с парой центрбеков, также один из фулбеков (Исмаили или Додо) не создавал параллельно ширину в атаке, а был в полуфланге во второй трети поля. "Шахтер" небезосновательно опасался быстрых атак "Зари".

В свою очередь "Шахтер" в фазе игры без мяча в основном полагался на свой традиционный метод – зонная оборона средним блоком с максимальной вертикальной и горизонтальной компактностью.

Структура позиционной игры "Зари" в атаке способствовала насыщению центральной зоны. Атакующая группа игроков команды Скрипника удерживала компактность оборонительного блока "Шахтера", автоматически создавая обширные просторы на обоих флангах.

Очень высокая линия обороны донецкого клуба провоцировала гостей на забросы за спины защитникам. Этот элемент был ожидаемой частью плана штаба Скрипника. "Шахтер" слаб в высоком прессинге, но при этом, во что бы то ни стало, старается держать максимально высокую линию обороны. Имея в своем распоряжении игроков с характеристиками Кабаева и Аллахьяра, глупо было не использовать эту возможность.

Также, в организации позиционных атак "Заря" часто применяла продольные, проникающие передачи в зону между линиями обороны соперника.

"Шахтер" тоже тщательно готовился к "Заре" и было заметно, как игроки Каштру при быстром переходе в атаку атакуют открытое пространство в полуфлангах. Как и любая другая структура, 4-4-2 ромб имеет не только достоинства, но и недостатки. К последним можно отнести уязвимость при быстрых атаках соперника именно в этих зонах. Пример из матча – на скриншотах выше и ниже.

"Шахтер" пытался давить на билд-ап гостей, но дончане не имеют четкой и отлаженной системы высокого прессинга. Нельзя сказать, что "Заря" испытывала серьезные проблемы с развитием позиционных атак.

На скриншоте выше четко видна структура гостей в фазе игры с мячом и средний блок "Шахтера" 4-1-4-1.

Помимо забросов за спины защитникам и проникающих передач между линий обороны, популярным методом продвижения мяча в финальную треть поля у "чорно-белых" были длинные диагональные переводы. В этом плане хорошо себя проявил Вернидуб. Капитан вообще провел очередной сильный матч. Если Виталий не получит вызов на мартовские матчи сборной Украины – это будет несерьезно.

"Заря" выглядела организованней в позиционных и быстрых атаках. На скриншоте ниже – Додо и Марлос встречают мяч в одной зоне, едва ли не на одной позиции. Это брак структуры, минус один футболист в атаке. Если Додо пошел в полупространство, Марлос сразу должен был оттянуться к бровке и создать ширину, но Марлос часто позволяет себе подтормаживать в подобных ситуациях.

"Шахтер" обладает гораздо большими ресурсами и очень сильным кадровым потенциалом, но"Заря" смотрелась структурированне и организованне не только в фазе игры с мячом, но и без мяча.

Традиционно для матчей с "Зарей" "горняки" испытывали проблемы при розыгрыше мяча от своих ворот. Тройка из Аллахяра, Кабаева и Гладкого активно задействовали зонный прессинг трети поля "Шахтера", перекрывая векторы возможных передач во вторую треть.

После выхода на замену Иванисени, который впоследствии станет одним из главных героев матча (наряду с Аллахяром), структура игры гостей не претерпела изменений, но нужно отметить, что Дмитрий занял непривычную позицию под нападающими, а опорником остался Назарина.

"Заря" по объективным причинам поменяла тактическую схему на 78 минуте. После удаления Жуниора команда Скрипника поддерживала структуру 4-3-2, или точнее 4-3-1-1. Все-таки Аллахяр действовал глубже, чем Шахаб.

На пресс-конференции главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился достаточно субъективным мнением относительно закономерности результата:

"Я думаю, что результат не соответствует игре. Сегодня была хорошая игра со стороны “Шахтера”. Из всех матчей, что мы провели с “Зарей”, это наиболее удавшийся, но с самым худшим результатом. В футболе такое бывает. Таков футбол, и мы должны это принимать. В конце подсчитаем все и оценим сезон. Нам не хватило реализации. Было столько хороших моментов! Только за последние 10 минут у нас их было четыре. Поэтому я и говорю: мы показывали действительно очень объемную работу в атаке в течение всей игры, кроме периода с 30-й до 40-й минуты, когда у “Зари” было огромное количество угловых, штрафных. Это чуть прижало нас к своим воротам, немного отняло энергии. Но до 30-й минуты, и особенно потом, в течение всего второго тайма мы показали очень хорошую игру. У “Зари” во втором тайме не было ни одного удара по воротам. Был один – на последних секундах матча, когда они смогли добиться победы".

Наставник победителей, Виктор Скрипник не скрывал гордости за своих игроков:

"Не каждый раз обыгрываешь "Шахтер" в Киеве. Мы очень довольны. Я сам удивился, что мы еще вдесятером выбежали. Не просто на сохранение сыграли, где-то у флажка мяч держать. Комплимент только. Терпели, можно так сказать. "Шахтер" – наш флагман вместе с "Динамо", есть чему учиться. Что касается действий команды в атаке, когда играешь ромбом – надо два агрессивных нападающих. Но мы очень довольны, как сыграли в первом тайме. У нас были хорошие моменты, не просто забить, а целостные в плане атаки по фазам. Мы выиграли, все нюансы убираются. Конечно, в конце тянули время, чтобы хотя бы вничью сыграть. Но еще раз говорю: комплимент своей команде. Аллахяр в моменте просто разобрался, пробежал, посмотрел, отдал. Ивансеня сделал рывок на полной скорости 40 метров, верил, что ему дадут. Очень приятно".

"Заря" одержала шестую подряд победу в чемпионате Украины (13 матчей в УПЛ без поражений). "Черно-белые" с позиции силы играют и с "Динамо" и с "Шахтером". В матчах с середняками, когда по разным причинам не удается показать свой оптимальный уровень игры, команда Скрипника научилась выжимать максимум и брать очки на классе. Есть основания полагать, что "Заря" постепенно переходит от статуса грозы грандов или, как у нас еще говорят – "третьей силы", в ряды этих самых грандов. По крайней мере, команда делает очередной и уверенный шаг в этом направлении.

Если "мужикам" удастся сохранить нынешний уровень взаимодействий и симпатии фортуны, которая в последнее время, явно с ними флиртует, то вполне возможно, что команде Скрипника ввяжется в реальную борьбу за медали более благородного состава, чем в прошлом сезоне.

Конечно, на решающей стадии чемпионата, "Заре" с ее скромными в сравнении с конкурентами административным ресурсом и кадровым потенциалом будет очень тяжело, но чем черт не шутит. По крайней мере, есть надежда на то, что нас ждет весьма интригующая концовка сезона.

Что касается "Шахтера", то после ничьей с "Колосом", неубедительных действий в противостоянии с "Рухом" и ужасных игровых отрезках в матчах с "Маккаби", за чемпионов Украины становится страшновато перед их встречей в 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой".

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